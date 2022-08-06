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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 960961962963
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:12

  gonchik74 написав:Я мав на увазі по своєму конкретному району. Середня по палаті тренд, показує, згоден, але є ще внутрішні перекоси. Південь подорожчав більше, ніж інші райони.

Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний агент, то просто спитати реальну ціну.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:59

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Теж, коли бачу, що продаються мʼяко кажучи не найкращі варіанти, думаю, що лише завдяки доброму дисконту. Але як намацати реальну ціну?

Раз на квартал оприлюднюють дані по цінах транзакцій. Отже тренд по місту можна побачити.

Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:01

  BIGor написав:Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.

У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:51

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.

У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.

Дивився в одному з випусків на https://www.youtube.com/@Tomasz_Lebiedz - показувались дані, що в квітні ще були транзакції по 2% кредиту. За що купив за те продав, можливо в випадку виключення.
В будь-якому випадку, будемо дивитись III кв.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:12

  BIGor написав:Дивився в одному з випусків на https://www.youtube.com/@Tomasz_Lebiedz - показувались дані, що в квітні ще були транзакції по 2% кредиту. За що купив за те продав, можливо в випадку виключення.
В будь-якому випадку, будемо дивитись III кв.

Вони, звичайно, були. Наприклад, у мене:
- Data złożenia wniosku o udzielenie kredytu 23-12-2023.
- Niniejsza decyzja kredytowa jest wiążąca do dnia 2024-02-17
- Umowa wygasa w przypadku nie uruchomienia kredytu w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Тобто гіпотетично продаж могла відбутися десь у перших числах травня. Але мало хто тягнув би до останньої хвилини.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:06

Польша планує реформувати весь процес легалізації іноземців, ось плани https://in-poland.com/migratsionnaya-strategiya-polshi/
Поки таке враження що це буде скоріш стримувати приїзд іноземців бо багато хто обирав Польшу саме через простоту легалізації.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:37

Нерухомість в Туреччині: статистика за підсумками вересня.

Інститут статистики Туреччини щомісяця оприлюднює дані про купівлю нерухомості в Туреччині.
Я хоч і не перебуваю вже тривалий час в Туреччині (квартиру закрито, у вересні 2 тижня жили свати), але слідкую з цікавістю.

Дивлюся статистичні таблиці:
1. Загальна ситуація про країні: у вересні по всій Туреччині було продано 140 919 квартир/ будинків, що на 37,3% більше порівняно з тим же місяцем попереднього року. Для порівняння: вересень 2022 року, коли росіяни ще не почали тікати в Туреччину - було продано по країні 113 402 квартири. Найбільша кількість продажів було в грудні 2022 року - було продано по країні більше 200 000 квартир, що змусило Уряд Туреччини прийняти жорсткі міри - і на сьогодні практично всіх росіянців витурили з країни (росіянин та білорус практично не може отримати картку ВНП в країні... Виключенням є купівля квартир з "дорогого сегменту": картка ВНП - при купівлі квартири ціною, більшою за 200 000 доларів, а при купівлі квартири з оцінкою в 400 000 доларів - навіть отримати громадянство. Ціна в 200 000 доларів може бути в ЖК преміум класу типу CasaMax, CadsaBa, CasaTrio, CasaLuna та аналогічних. А квартира в Gardenia Residans може надати громадянство на всю родину (ціна була від 700 000 доларів).

2. Продаж квартир іноземцям. Продажі будинків іноземцям у вересні знизилися на 31,0% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 2 022. У вересні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла склала 1,4% (у попередніх роках досягала і 5%).
Для порівняння: вересень 2023 року - 2 930 квартир, вересень 2022 - 5 049 (!) - то був рекорд - квартир. Таку саму, як і у вересні 2024, кількість квартир купували іноземці в грудні 2023 та в січні 2024.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Зображення
Тут би я звернув увагу тільки на те, що раптом неочікувано активізувалися громадяни Німеччини - ті піднялися в рейтингу до місця 4. Українці дещо зменшили кількість куплених квартир (зазвичай було більше за 100 квартир на місяць). Події в Ірані та на близькому сході як бачимо стимулювали громадян сусідніх до Туреччини Ірану та Іраку: шукають безпечні на Землі місця. Знову в рейтингу з"явилися хитрі китайці.

В цілому я вважаю, що якщо десь під грушею приховані 50 000 доларів, то варто купити 2-к квартиру в Туреччині. Картку ВНП навряд чи сможете отримати, але безпечно пережити зиму - точно получиться. Наприклад у Львові вже перші заморозки, а в Анталії зараз +23, вдень до +28, вночі +19...
Такі ціни на квартири - нові готові "під ключ" - вселяйся та живи - зараз реально є в Аланії.
По Анталії не дивився, знаю один реальний варіант - на сусідній зі мною вулиці продали 2-к квартиру за 75 000 доларів, що на мою думку досить дешево.

Альтернатива: на ринку орендної нерухомості склалася ціна орієнтовно 15 000 - 25 000 турецьких лір або від 440 до 735 доларів США. В ці дні за 850 доларів (включаючи всі платежі по комуналці!!!!!!) намагається здати одну із своїх квартир наш українець - але клієнтів поки що немає.
На процес здачі квартир в оренду та на процес продажу квартир ДУЖЕ суттєво впливає обмеження, яке було введено в 2022 році: включення найбільш "солодких" мікрорайонів країни до списку так званих "закритих для поселення іноземців": купити можна, отримати картку ВНП - неможливо.
Джерело цифрових даних: https://www.tuik.gov.tr/
akurt
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  #<1 ... 960961962963
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