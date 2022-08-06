Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний агент, то просто спитати реальну ціну.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 жов, 2024 23:12
Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний агент, то просто спитати реальну ціну.
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:59
Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
Додано: Пон 14 жов, 2024 12:01
У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.
Додано: Пон 14 жов, 2024 12:51
Дивився в одному з випусків на
В будь-якому випадку, будемо дивитись III кв.
Додано: Пон 14 жов, 2024 14:12
Вони, звичайно, були. Наприклад, у мене:
- Data złożenia wniosku o udzielenie kredytu 23-12-2023.
- Niniejsza decyzja kredytowa jest wiążąca do dnia 2024-02-17
- Umowa wygasa w przypadku nie uruchomienia kredytu w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Тобто гіпотетично продаж могла відбутися десь у перших числах травня. Але мало хто тягнув би до останньої хвилини.
Додано: Сер 16 жов, 2024 14:06
Польша планує реформувати весь процес легалізації іноземців, ось плани
Поки таке враження що це буде скоріш стримувати приїзд іноземців бо багато хто обирав Польшу саме через простоту легалізації.
Додано: Чет 17 жов, 2024 10:37
Нерухомість в Туреччині: статистика за підсумками вересня.
Інститут статистики Туреччини щомісяця оприлюднює дані про купівлю нерухомості в Туреччині.
Я хоч і не перебуваю вже тривалий час в Туреччині (квартиру закрито, у вересні 2 тижня жили свати), але слідкую з цікавістю.
Дивлюся статистичні таблиці:
1. Загальна ситуація про країні: у вересні по всій Туреччині було продано 140 919 квартир/ будинків, що на 37,3% більше порівняно з тим же місяцем попереднього року. Для порівняння: вересень 2022 року, коли росіяни ще не почали тікати в Туреччину - було продано по країні 113 402 квартири. Найбільша кількість продажів було в грудні 2022 року - було продано по країні більше 200 000 квартир, що змусило Уряд Туреччини прийняти жорсткі міри - і на сьогодні практично всіх росіянців витурили з країни (росіянин та білорус практично не може отримати картку ВНП в країні... Виключенням є купівля квартир з "дорогого сегменту": картка ВНП - при купівлі квартири ціною, більшою за 200 000 доларів, а при купівлі квартири з оцінкою в 400 000 доларів - навіть отримати громадянство. Ціна в 200 000 доларів може бути в ЖК преміум класу типу CasaMax, CadsaBa, CasaTrio, CasaLuna та аналогічних. А квартира в Gardenia Residans може надати громадянство на всю родину (ціна була від 700 000 доларів).
2. Продаж квартир іноземцям. Продажі будинків іноземцям у вересні знизилися на 31,0% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 2 022. У вересні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла склала 1,4% (у попередніх роках досягала і 5%).
Для порівняння: вересень 2023 року - 2 930 квартир, вересень 2022 - 5 049 (!) - то був рекорд - квартир. Таку саму, як і у вересні 2024, кількість квартир купували іноземці в грудні 2023 та в січні 2024.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Тут би я звернув увагу тільки на те, що раптом неочікувано активізувалися громадяни Німеччини - ті піднялися в рейтингу до місця 4. Українці дещо зменшили кількість куплених квартир (зазвичай було більше за 100 квартир на місяць). Події в Ірані та на близькому сході як бачимо стимулювали громадян сусідніх до Туреччини Ірану та Іраку: шукають безпечні на Землі місця. Знову в рейтингу з"явилися хитрі китайці.
В цілому я вважаю, що якщо десь під грушею приховані 50 000 доларів, то варто купити 2-к квартиру в Туреччині. Картку ВНП навряд чи сможете отримати, але безпечно пережити зиму - точно получиться. Наприклад у Львові вже перші заморозки, а в Анталії зараз +23, вдень до +28, вночі +19...
Такі ціни на квартири - нові готові "під ключ" - вселяйся та живи - зараз реально є в Аланії.
По Анталії не дивився, знаю один реальний варіант - на сусідній зі мною вулиці продали 2-к квартиру за 75 000 доларів, що на мою думку досить дешево.
Альтернатива: на ринку орендної нерухомості склалася ціна орієнтовно 15 000 - 25 000 турецьких лір або від 440 до 735 доларів США. В ці дні за 850 доларів (включаючи всі платежі по комуналці!!!!!!) намагається здати одну із своїх квартир наш українець - але клієнтів поки що немає.
На процес здачі квартир в оренду та на процес продажу квартир ДУЖЕ суттєво впливає обмеження, яке було введено в 2022 році: включення найбільш "солодких" мікрорайонів країни до списку так званих "закритих для поселення іноземців": купити можна, отримати картку ВНП - неможливо.
Джерело цифрових даних:
Додано: Чет 17 жов, 2024 12:37
Перші дані з 3 кварталу
Додано: Чет 17 жов, 2024 13:47
Цікаво що в них така низька середня ціна 14,7 тис. Бо половина ринку виставляється по 18-20 тис. Той же ринок первотний рахує вторинку по 17,5 тис.
Ну і треба дивитись, що то за pośredniky sieci Metrohouse і хто в них ЦА. Я якщо чесно перший раз про них чую.
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