Додано: Чет 17 жов, 2024 10:37

1. Загальна ситуація про країні:

на 37,3% більше

2. Продаж квартир іноземцям.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.

шукають безпечні на Землі місця.

статистика за підсумками вересня.Інститут статистики Туреччини щомісяця оприлюднює дані про купівлю нерухомості в Туреччині.Я хоч і не перебуваю вже тривалий час в Туреччині (квартиру закрито, у вересні 2 тижня жили свати), але слідкую з цікавістю.Дивлюся статистичні таблиці:у вересні по всій Туреччині було продано 140 919 квартир/ будинків, щопорівняно з тим же місяцем попереднього року. Для порівняння: вересень 2022 року, коли росіяни ще не почали тікати в Туреччину - було продано по країні 113 402 квартири. Найбільша кількість продажів було в грудні 2022 року - було продано по країні більше 200 000 квартир, що змусило Уряд Туреччини прийняти жорсткі міри - і на сьогодні практично всіх росіянців витурили з країни (росіянин та білорусотримати картку ВНП в країні... Виключенням є купівля квартир з "дорогого сегменту": картка ВНП - при купівлі квартири ціною, більшою за 200 000 доларів, а при купівлі квартири з оцінкою в 400 000 доларів - навіть отримати громадянство. Ціна в 200 000 доларів може бути в ЖК преміум класу типу CasaMax, CadsaBa, CasaTrio, CasaLuna та аналогічних. А квартира в Gardenia Residans може надати громадянство на всю родину (ціна була від 700 000 доларів).Продажі будинків іноземцям у вересні знизилися на 31,0% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 2 022. У вересні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла склала 1,4% (у попередніх роках досягала і 5%).Для порівняння: вересень 2023 року - 2 930 квартир, вересень 2022 -(!) - то був рекорд - квартир. Таку саму, як і у вересні 2024, кількість квартир купували іноземці в грудні 2023 та в січні 2024.Тут би я звернув увагу тільки на те, що раптом неочікувано активізувалися громадяни Німеччини - ті піднялися в рейтингу до місця 4. Українці дещо зменшили кількість куплених квартир (зазвичай було більше за 100 квартир на місяць). Події в Ірані та на близькому сході як бачимо стимулювали громадян сусідніх до Туреччини Ірану та Іраку:Знову в рейтингу з"явилися хитрі китайці.В цілому я вважаю, що якщо десь під грушею приховані 50 000 доларів, то варто купити 2-к квартиру в Туреччині. Картку ВНП навряд чи сможете отримати, але безпечно пережити зиму - точно получиться. Наприклад у Львові вже перші заморозки, а в Анталії зараз +23, вдень до +28, вночі +19...Такі ціни на квартири - нові готові "під ключ" - вселяйся та живи - зараз реально є в Аланії.По Анталії не дивився, знаю один реальний варіант - на сусідній зі мною вулиці продали 2-к квартиру за 75 000 доларів, що на мою думку досить дешево.Альтернатива: на ринку орендної нерухомості склалася ціна орієнтовно 15 000 - 25 000 турецьких лір або від 440 до 735 доларів США. В ці дні за 850 доларів (включаючи всі платежі по комуналці!!!!!!) намагається здати одну із своїх квартир наш українець - але клієнтів поки що немає.На процес здачі квартир в оренду та на процес продажу квартир ДУЖЕ суттєво впливає обмеження, яке було введено в 2022 році: включення найбільш "солодких" мікрорайонів країни до списку так званих "закритих для поселення іноземців": купити можна, отримати картку ВНП - неможливо.Джерело цифрових даних: