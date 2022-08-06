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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
BIGor
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  #<1 ... 961962963964
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