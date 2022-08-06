RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9476
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49

Це прикольний чувак - його давно знають - він втік з раші саме в Туреччину - подивлюся відео.
Поки що він неправий в одному: ніде туристичний сезон не подівся, є регулярні звіти Міністерства туризму - побиті всі рекорди прийому туристів, прийняли більше, ніж в доковідному 2019 році, коли було поставлено історичний рекорд - і вперше в цьому році був колапс в аеропорту Анталії.
Але туристи та нерухомість - то різні речі.
Туристів забирають в аеропорту та розвозять по готелям. Уявіть: завершується будівництво вже ЧЕТВЕРТОГО ТЕРМІНАЛУ, бо не справляються три (!) існуючих.
В цілому в нього завжди цікаві репортажі - подивлюся напишу.
Поки що мої респонденти говорять, що в Аланіі купують тільки те, що «погано лежить».
Під цими словами вони розуміють ціну за 1+1 в 50000$.
Подивлюся - напишу. Дякую за посилання.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10177
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 961962963964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vydrigan і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1016, 1017, 1018
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10170 6345140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 22:40
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16698971
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382756
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.