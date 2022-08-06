Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
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Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49
Це прикольний чувак - його давно знають - він втік з раші саме в Туреччину - подивлюся відео.
Поки що він неправий в одному: ніде туристичний сезон не подівся, є регулярні звіти Міністерства туризму - побиті всі рекорди прийому туристів, прийняли більше, ніж в доковідному 2019 році, коли було поставлено історичний рекорд - і вперше в цьому році був колапс в аеропорту Анталії.
Але туристи та нерухомість - то різні речі.
Туристів забирають в аеропорту та розвозять по готелям. Уявіть: завершується будівництво вже ЧЕТВЕРТОГО ТЕРМІНАЛУ, бо не справляються три (!) існуючих.
В цілому в нього завжди цікаві репортажі - подивлюся напишу.
Поки що мої респонденти говорять, що в Аланіі купують тільки те, що «погано лежить».
Під цими словами вони розуміють ціну за 1+1 в 50000$.
Подивлюся - напишу. Дякую за посилання.
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