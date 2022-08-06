Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
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Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49
Це прикольний чувак - його давно знають - він втік з раші саме в Туреччину - подивлюся відео.
Поки що він неправий в одному: ніде туристичний сезон не подівся, є регулярні звіти Міністерства туризму - побиті всі рекорди прийому туристів, прийняли більше, ніж в доковідному 2019 році, коли було поставлено історичний рекорд - і вперше в цьому році був колапс в аеропорту Анталії.
Але туристи та нерухомість - то різні речі.
Туристів забирають в аеропорту та розвозять по готелям. Уявіть: завершується будівництво вже ЧЕТВЕРТОГО ТЕРМІНАЛУ, бо не справляються три (!) існуючих.
В цілому в нього завжди цікаві репортажі - подивлюся напишу.
Поки що мої респонденти говорять, що в Аланіі купують тільки те, що «погано лежить».
Під цими словами вони розуміють ціну за 1+1 в 50000$.
Подивлюся - напишу. Дякую за посилання.
Додано: Чет 17 жов, 2024 18:45
Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:
На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!
На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...
На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…
А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?
Шість років тому – тобто 2018 рік.
Коли я заснував гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли я щомісяця давав огляд для інвестицій – з 2018 по 2021 рік.
Коли гілку про інвестиції обсіли вдарені по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці безсімейні нероби – у вересні 2018 року.
То шість років тому – чи не шість років тому?
Коли нероби та невдахи залили власним лайном та гнидотою гілку так, що її змушені були закрити – червень 2021 року. Там було більше 2 000 000 переглядів.
Хто пролетів мимо каси?
Що ж ви так панове - піддалися на провокацію двох московітів (як пізніше виявилося) та 6-ти людей з великими психо-фінансовими травмами.
Якось не солідно... За якими поводирями ж ви йшли? Вони як сиділи все життя "в глибокому попі" - так і зараз там і сидять... Не солідно...
P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.
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