Додано: Чет 17 жов, 2024 18:45

Подивився. Сподобалося.

На що звернув увагу:



На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...

На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!

На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.

На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!

Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.

На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???

На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!

На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…

На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…

На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!



На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...



На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...

На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?

На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!

На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!

На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.

На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…



А взагалі мені було цікаво подивитися…

САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?

Шість років тому – тобто 2018 рік.

Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.

Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.



Хто пролетів "мимо каси"?



P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.