RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9490
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49

Це прикольний чувак - його давно знають - він втік з раші саме в Туреччину - подивлюся відео.
Поки що він неправий в одному: ніде туристичний сезон не подівся, є регулярні звіти Міністерства туризму - побиті всі рекорди прийому туристів, прийняли більше, ніж в доковідному 2019 році, коли було поставлено історичний рекорд - і вперше в цьому році був колапс в аеропорту Анталії.
Але туристи та нерухомість - то різні речі.
Туристів забирають в аеропорту та розвозять по готелям. Уявіть: завершується будівництво вже ЧЕТВЕРТОГО ТЕРМІНАЛУ, бо не справляються три (!) існуючих.
В цілому в нього завжди цікаві репортажі - подивлюся напишу.
Поки що мої респонденти говорять, що в Аланіі купують тільки те, що «погано лежить».
Під цими словами вони розуміють ціну за 1+1 в 50000$.
Подивлюся - напишу. Дякую за посилання.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10192
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:45

Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:

На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!

На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...

На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…

А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?
Шість років тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.

Хто пролетів "мимо каси"?

P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10192
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 13:18

1. Надійшов лист з розрахунком податку на нерухомість. Отже, ставки на 2024 рік у Кракові: 1.15 зл/м.кв житла, 0.71 зл/м.кв землі, 11.17 зл/м.кв інших приміщень (гараж, комірка).

2. З'явилося оголошення у місцевій групі: 49 м.кв з коміркою та паркомісцем за 650 тис. Вуличка зі свіжою забудовою, але трохи в глибині від основних доріг.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 26.02.18
Подякував: 689 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 18:22

  Gastarbaiter написав:1. Надійшов лист з розрахунком податку на нерухомість. Отже, ставки на 2024 рік у Кракові: 1.15 зл/м.кв житла, 0.71 зл/м.кв землі, 11.17 зл/м.кв інших приміщень (гараж, комірка).

2. З'явилося оголошення у місцевій групі: 49 м.кв з коміркою та паркомісцем за 650 тис. Вуличка зі свіжою забудовою, але трохи в глибині від основних доріг.

Геремка? Замануха)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 868
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 19:05

  gonchik74 написав:Геремка? Замануха)

От барбера? А смысл?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 26.02.18
Подякував: 689 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:23

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.


Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець

Там навіть не в ремонті діло, а в калічному плануванні - на 67 м2 всього дві спальні 13 і 7 м2.

Одна для кота одна для бабці - норм варіант)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26

  akurt написав:Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:

На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!

На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...

На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…

А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?
Шість років тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.

Хто пролетів "мимо каси"?

P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.

Тобто ті хто купили в 2022-23 роках не на дні - пролетіли і зараз думають куди це добро сплавити)
Потужно)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:39

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:

На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!

На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...

На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…

А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?
Шість років тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.

Хто пролетів "мимо каси"?

P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.

Тобто ті хто купили в 2022-23 роках не на дні - пролетіли і зараз думають куди це добро сплавити)
Потужно)
В 22-23-му ніхто вже нікого не агітував. Я б на Вашому місці більше переймався усвідомленням факту, що окрім подільскої прелєсті треба було ще пару обʼєктів скинути, ніж проблемами уявних покупців турецького не сейсмостійкого бетону)))
До речі, тут і в третій декаді жовтня тепло, хоч і холодніше, ніж минулоріч. Якби не контрасти обстановки в периметрі готелю і за його парканом, чого немає в європейських країнах (ну принаймні мною не відчувається настільки сильно), то може б і думав в ту сторону. Але ніт, лише Європа і браття словʼяни/христіяни.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 868
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 961962963964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1016, 1017, 1018
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10170 6346184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 22:40
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16700565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.