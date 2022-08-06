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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27
Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
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BIGor
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1
Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49
Це прикольний чувак - його давно знають - він втік з раші саме в Туреччину - подивлюся відео.
Поки що він неправий в одному: ніде туристичний сезон не подівся, є регулярні звіти Міністерства туризму - побиті всі рекорди прийому туристів, прийняли більше, ніж в доковідному 2019 році, коли було поставлено історичний рекорд - і вперше в цьому році був колапс в аеропорту Анталії.
Але туристи та нерухомість - то різні речі.
Туристів забирають в аеропорту та розвозять по готелям. Уявіть: завершується будівництво вже ЧЕТВЕРТОГО ТЕРМІНАЛУ, бо не справляються три (!) існуючих.
В цілому в нього завжди цікаві репортажі - подивлюся напишу.
Поки що мої респонденти говорять, що в Аланіі купують тільки те, що «погано лежить».
Під цими словами вони розуміють ціну за 1+1 в 50000$.
Подивлюся - напишу. Дякую за посилання.
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akurt
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2
Додано: Чет 17 жов, 2024 18:45
Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:
На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!
На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...
На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…
А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?
Шість років тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.
Хто пролетів "мимо каси"?
P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.
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akurt
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2
Додано: Суб 19 жов, 2024 13:18
1. Надійшов лист з розрахунком податку на нерухомість. Отже, ставки на 2024 рік у Кракові: 1.15 зл/м.кв житла, 0.71 зл/м.кв землі, 11.17 зл/м.кв інших приміщень (гараж, комірка).
2. З'явилося оголошення у місцевій групі: 49 м.кв з коміркою та паркомісцем за 650 тис. Вуличка зі свіжою забудовою, але трохи в глибині від основних доріг.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 19 жов, 2024 18:22
Gastarbaiter написав:
1. Надійшов лист з розрахунком податку на нерухомість. Отже, ставки на 2024 рік у Кракові: 1.15 зл/м.кв житла, 0.71 зл/м.кв землі, 11.17 зл/м.кв інших приміщень (гараж, комірка).
2. З'явилося оголошення у місцевій групі: 49 м.кв з коміркою та паркомісцем за 650 тис. Вуличка зі свіжою забудовою, але трохи в глибині від основних доріг.
Геремка? Замануха)
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gonchik74
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:05
gonchik74 написав:
Геремка? Замануха)
От барбера? А смысл?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:23
BIGor написав: Бетон написав:
Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець
Там навіть не в ремонті діло, а в калічному плануванні - на 67 м2 всього дві спальні 13 і 7 м2.
Одна для кота одна для бабці - норм варіант)
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cherchiltank
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26
akurt написав:
Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:
На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів
- але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення.
Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!"
– просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися!
Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!
На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...
На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно:
Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє
»…
А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?Шість років
тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.
Хто пролетів "мимо каси"?P.S.
Дякую пане BIGor
за відео - мені сподобалося.
Тобто ті хто купили в 2022-23 роках не на дні - пролетіли і зараз думають куди це добро сплавити)
Потужно)
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cherchiltank
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:39
cherchiltank написав: akurt написав:
Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:
На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів
- але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення.
Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!"
– просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися!
Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!
На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...
На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно:
Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє
»…
А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?Шість років
тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.
Хто пролетів "мимо каси"?P.S.
Дякую пане BIGor
за відео - мені сподобалося.
Тобто ті хто купили в 2022-23 роках не на дні - пролетіли і зараз думають куди це добро сплавити)
Потужно)
В 22-23-му ніхто вже нікого не агітував. Я б на Вашому місці більше переймався усвідомленням факту, що окрім подільскої прелєсті треба було ще пару обʼєктів скинути, ніж проблемами уявних покупців турецького не сейсмостійкого бетону)))
До речі, тут і в третій декаді жовтня тепло, хоч і холодніше, ніж минулоріч. Якби не контрасти обстановки в периметрі готелю і за його парканом, чого немає в європейських країнах (ну принаймні мною не відчувається настільки сильно), то може б і думав в ту сторону. Але ніт, лише Європа і браття словʼяни/христіяни.
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gonchik74
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