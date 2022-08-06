Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
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Додано: Чет 17 жов, 2024 15:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Подивився відео про ринок нерухомості Аланії - дійсно прикрутили іноземцям гайки
Відео на російській, але чувак - іноагент - думаю можна йому довіряти
Додано: Чет 17 жов, 2024 17:49
Це прикольний чувак - його давно знають - він втік з раші саме в Туреччину - подивлюся відео.
Поки що він неправий в одному: ніде туристичний сезон не подівся, є регулярні звіти Міністерства туризму - побиті всі рекорди прийому туристів, прийняли більше, ніж в доковідному 2019 році, коли було поставлено історичний рекорд - і вперше в цьому році був колапс в аеропорту Анталії.
Але туристи та нерухомість - то різні речі.
Туристів забирають в аеропорту та розвозять по готелям. Уявіть: завершується будівництво вже ЧЕТВЕРТОГО ТЕРМІНАЛУ, бо не справляються три (!) існуючих.
В цілому в нього завжди цікаві репортажі - подивлюся напишу.
Поки що мої респонденти говорять, що в Аланіі купують тільки те, що «погано лежить».
Під цими словами вони розуміють ціну за 1+1 в 50000$.
Подивлюся - напишу. Дякую за посилання.
Додано: Чет 17 жов, 2024 18:45
Подивився. Сподобалося.
На що звернув увагу:
На 02:37 – дивується масштабному будівництву. Хто ж би не дивувався...
На 03:56 все вірно: короткострокову оренду майже або фактично заборонили!
На 04:7 про "закриті мікрорайони" – правда, тільки в цифрах помилка: мікрорайони закриті, якщо іноземців стало 25%, а не 20.
На 05:20 він не розуміє смислу закритих районів - але все зрозуміло – Уряд стривожений засиллям (!) іноземців. Те що в Канаді, Іспанії та в інших країнах. А що робили іноземці – правильно, інвестували і жили, змінюючі склад населення. Так що ПОДУМАЛИ ТУРКИ – та ще й як!
Те, що дуже не подобається блогеру – було зроблено акуратно та мудро. Підтвердження є на 27:30.
На 05:46 – «Туреччина для турків!" – просто геніально! А повинно бути інакше ???
На 07:00 клас! Бомба! Спекуляції закінчилися! Класика: «Хто не встиг – той запізнився! Супер правда!!!! Зверніть увагу на зуби рієлтора – заздрите? Турецька стоматологія! Ото ж!
На 08:00 – так де живе в блогер… А ви де живете… Ото ж…
На 08:25 – він "понял что лучше всего берег" – хто б сумнівався…
На 11:30 – ну, де він хоче купувати нерухомість???? – то то ж!!!
На 12:00 – ділетант - в Туречичні не можна жити в одному районі (місті), а бути зареєстрованим десь. Це злочин – отримуєш депортацію. Існує інститут реєстрації місця проживання - реального а не на словах...
На 13:00 зверніть увагу на склад інвесторів за громадянством. І де в переліку араби, про яких тут деякі хВахівці шипіли...
На 13:20 – а у вашому ОСББ вдавалося збирати 80% мешканців на збори?
На 16:00 – 60 євро на добу – кому мало? Підніміть руку!
На 17:50 – цікаво про те краще жити в орендованому чи у власному. Прйшов до висновку – НАРЕШТІ - а ми з ВАМИ і раніше знали – що його долари знецінюються!
На 21:30 – його дурять точно: Хі-хі! Друзі!!!! Хі-хі! 115 000 євро за двушку - НЕМАЄ зараз такої ціни. Реальні ціни реальних угод по Анталії зараз 50 000…55 000 євро.
На 25:00 – із серії «Дурень думкою багатіє»…
А взагалі мені було цікаво подивитися…
САМЕ ГОЛОВНЕ: коли його співрозмовники купили квартиру?
Шість років тому – тобто 2018 рік.
Коли було засновано гілку про таку інвестицію? Квітень 2018. Шість років тому.
Коли щомісяця на форумі давали огляд варіантів для інвестицій – з жовтня 2018 по червень 2021 року.
Хто пролетів "мимо каси"?
P.S. Дякую пане BIGor за відео - мені сподобалося.
Додано: Суб 19 жов, 2024 13:18
1. Надійшов лист з розрахунком податку на нерухомість. Отже, ставки на 2024 рік у Кракові: 1.15 зл/м.кв житла, 0.71 зл/м.кв землі, 11.17 зл/м.кв інших приміщень (гараж, комірка).
2. З'явилося оголошення у місцевій групі: 49 м.кв з коміркою та паркомісцем за 650 тис. Вуличка зі свіжою забудовою, але трохи в глибині від основних доріг.
Додано: Суб 19 жов, 2024 18:22
Геремка? Замануха)
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:23
Одна для кота одна для бабці - норм варіант)
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26
Тобто ті хто купили в 2022-23 роках не на дні - пролетіли і зараз думають куди це добро сплавити)
Потужно)
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:39
В 22-23-му ніхто вже нікого не агітував. Я б на Вашому місці більше переймався усвідомленням факту, що окрім подільскої прелєсті треба було ще пару обʼєктів скинути, ніж проблемами уявних покупців турецького не сейсмостійкого бетону)))
До речі, тут і в третій декаді жовтня тепло, хоч і холодніше, ніж минулоріч. Якби не контрасти обстановки в периметрі готелю і за його парканом, чого немає в європейських країнах (ну принаймні мною не відчувається настільки сильно), то може б і думав в ту сторону. Але ніт, лише Європа і браття словʼяни/христіяни.
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:31
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Масштабный проект в Алании класса LUX, который не имеет аналогов на рынке недвижимости.
🗺️ 52 000 m2 общей площади
🌲Расположен в заповедном хвойном лесу
🌊 900m от знаменитого пляжа Инжектум
❗️ Беспроцентная рассрочка. Первоначальный взнос 35%, остаток оплачивается без комиссий в течение 24 месяцев.
🏢 На охраняемой территории комплекса будет расположен 5⭐️ отель, 7 жилых блоков и роскошная инфраструктура для максимально комфортного проживания и приятного отдыха.
✅ На территории: бассейны, аквапарк, СПА, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини гольф, световые и музыкальные фонтаны, амфитеатр, мини клуб, детская площадка, сад, прогулочные зоны, беседки, открытые и крытые парковки, кафе, магазин и многое другое.
⚜️ Отель 5 звезд будет круглогодично функционировать и собственники квартир смогут пользоваться всеми преимуществами: заказать питание в барах и ресторанах со скидкой по специальной карте собственника, пользоваться СПА центром и тренажерным залом с профессиональными тренерами, обратиться в специальный отдел на ресепшн для собственников по любым техническим вопросам и многое другое.
🔝В комплексе предусмотрен трансфер в центр Авсаллара, а также к морю на собственный пляж с пляжным клубом. Пешая прогулка к пляжу в тени великолепного леса и приятной прохлады займет не более 5 минут.
Планировки:
• 1+1
• 2+1 с выходом в сад
• пентхаусы 2+1 и 3+1 с террасой
✅ с ремонтом оборудованными ванными комнатами и встроенной кухней со столешницей.
Начало строительства: июнь 2023
Сдача в эксплуатацию: июль 2025
1+1 115 тыс евро.
как проходит онлайн сделка
1. выбираем и бронируем квартиру для этого нужно фото загранпаспорта
1000€ можно скинуть в гривне по курсу на карту моно банка
2. Застройщик составляет договор с графиком погашения и отправляет вам сканом копии вы их распечатываете, подписываете и сканом отправляете обратно
3. в течении недели отправляете 10% от суммы
4. в течении месяца от стальные 25% или 40% ( в зависимости от того сколько вы хотите внести первый взнос) или 100% ( минус скидка 5%)
5. на каждую отправленную сумму застройщик дает чек с мокрой печатью, который мы предоставляем вам
6. выплачиваете согласно графику остальную сумму помесячно или поквартально
В турции не нужно указывать происхождение денег
Не нужно согласие мужа или жены на покупку
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