Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:1+1 115 тыс евро. как проходит онлайн сделка 1. выбираем и бронируем квартиру для этого нужно фото загранпаспорта 1000€ можно скинуть в гривне по курсу на карту моно банка 2. Застройщик составляет договор с графиком погашения и отправляет вам сканом копии вы их распечатываете, подписываете и сканом отправляете обратно 3. в течении недели отправляете 10% от суммы 4. в течении месяца от стальные 25% или 40% ( в зависимости от того сколько вы хотите внести первый взнос) или 100% ( минус скидка 5%) 5. на каждую отправленную сумму застройщик дает чек с мокрой печатью, который мы предоставляем вам 6. выплачиваете согласно графику остальную сумму помесячно или поквартально В турции не нужно указывать происхождение денег Не нужно согласие мужа или жены на покупку
Я би не радив скористатися цією пропозицією: - фактично інвестор буде заручником Забудовника - при чому НЕВІДОМОГО. Буде залежати від його забаганок. В таку пастку безперервних "нажухувань" попав один наш учасник форуму і саме з Аланії - він сильно потім нервувався без кніця зв"взувався зщі мною і кожен пункт, яким його навантажував Забудовник - місти варіанти того, я одурити і не на мало. - За пунктом 5 - перший раз чую, щоби у турецьких підприємств була якась печатка - навіть в державних органах ніяких печаток не ставлять. Це просто візьмуть якусь печатку "чисто для наших людей".
Крім того: така інвестиція в наш час є сумнівною: - картку ВНП отримати неможливо, тобто за 115 000 євро буде купуватися дача, в якій можна жити не більше 90 днів в кожні 1/2 року. Хоча комусь цікаво, в принципі в 2017 році я купував саме для цього... - треба ретельно перевіряти Забудовника - які об"єкти він вже здав, які готові, радитися - можливо з нашими людьми" в Аланії, що вони скажуть. Особисто я би не купував, бо це нагадує або "секс по-телефону", або "одруження по-телефону", бо мої респонденти називають реальні цифри реалізованих угод готового під ключ з цінами в 50 000...55 000 євро. Зараз в продажу реально шикарна квартира повний фарш з меблями - за 63 000 євро (здається 63) - нема бажаючих... Закину це оголошення нашим - цікаво що скажуть.
Hotab написав:akurt Скільки реально озвучене бетоном може коштувати без ризиків?
Щойно говорив з нашими в Аланії - сказали, що за ті гроші, що озвучені вище (115 000 євро) можна взяти без ризиків 2 (дві) квартири. Без розтермінування по оплаті. Готове. Те, що вище - треба - сказали - чекати десь реально 2 роки. Там реально будують "лакшері"-комплекс величезний за зразком Дубая, але чи буде він добудований - невідомо. Наразі готові стіни корпусів. Рух на будівництві присутній. Передбачається "крутий" комплекс з доставкою мешканців на пляж. Навить рієлтори Дніпра взялися продавати: https://www.instagram.com/alena_yaremen ... jWMzSNSFL/
P.S. Дуже неохоче говорили про можливість розтермінування, але після паузи назвали тоді цифру десь в 70 000 євро. Я не знаю, як то може бути оформлено - можливо із забороною можливого продажу в Державному кадастровому центрі.
akurt Дякую. Слідкую за вашими дописами про Турцію. Не відкидаю. По всіх ризиках державної політики тёркішів, вважаю що сьогодні Туреччина недооцінена. Більше того., можна подивитись на вертикальну авіацію в Туреччині. Отримати за 5-10 кує ліцензію на ті типи , які юзають в Туреччині, і легально працювати пілотом Питання не вивчав. Але зараз українські авіакомпанії активно працюють на турецькому ринку на гасінні пожеж. Там явна потреба в вертикальній авіації.
Зараз знову говорив з нашими, то вони таку пораду надали: як купувати "кота в мішку" за 115 000 євро, то краще купити нехай і не нове - але в майже такому ж шикарному комплексі - навіть із власним аквапарком, зимовими та літніми плавальними басейнами, власним (на території) рестораном - квартиру 1+1 площею в 72 кв. м за 77 000 євро і не чекати, чи буде завершено будівництво того нового "лакшері"-комплекса. Продають, як вони кажуть "панікьори"... Тобто, як бачите в наш буремний час: краще ГОТОВЕ.
akurt написав:Зараз знову говорив з нашими, то вони таку пораду надали: як купувати "кота в мішку" за 115 000 євро, то краще купити нехай і не нове - але в майже такому ж шикарному комплексі - навіть із власним аквапарком, зимовими та літніми плавальними басейнами, власним (на території) рестораном - квартиру 1+1 площею в 72 кв. м за 77 000 євро і не чекати, чи буде завершено будівництво того нового "лакшері"-комплекса. Продають, як вони кажуть "панікьори"... Тобто, як бачите в наш буремний час: краще ГОТОВЕ.
Якщо є приклади і це не секрет, то може розмістите сюди?