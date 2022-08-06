Додано: Пон 21 жов, 2024 17:36

Бетон написав: 1+1 115 тыс евро.

как проходит онлайн сделка

1. выбираем и бронируем квартиру для этого нужно фото загранпаспорта

1000€ можно скинуть в гривне по курсу на карту моно банка

2. Застройщик составляет договор с графиком погашения и отправляет вам сканом копии вы их распечатываете, подписываете и сканом отправляете обратно

3. ⁠ в течении недели отправляете 10% от суммы

4. ⁠в течении месяца от стальные 25% или 40% ( в зависимости от того сколько вы хотите внести первый взнос) или 100% ( минус скидка 5%)

5. ⁠ на каждую отправленную сумму застройщик дает чек с мокрой печатью, который мы предоставляем вам

6. ⁠выплачиваете согласно графику остальную сумму помесячно или поквартально

В турции не нужно указывать происхождение денег

Не нужно согласие мужа или жены на покупку 1+1 115 тыс евро.как проходит онлайн сделка1. выбираем и бронируем квартиру для этого нужно фото загранпаспорта2. Застройщик составляет договор с графиком погашения и отправляет вам сканом копии вы их распечатываете, подписываете и сканом отправляете обратно3. ⁠4. ⁠в течении месяца от стальные 25% или 40% ( в зависимости от того сколько вы хотите внести первый взнос) или 100% ( минус скидка 5%)5. ⁠6. ⁠выплачиваете согласно графику остальную сумму помесячно или поквартальноВ турции не нужно указывать происхождение денегНе нужно согласие мужа или жены на покупку

Я би не радив скористатися цією пропозицією:- фактично інвестор буде заручником Забудовника - при чому НЕВІДОМОГО. Буде залежати від його забаганок. В таку пастку безперервних "нажухувань" попав один наш учасник форуму і саме з Аланії - він сильно потім нервувався без кніця зв"взувався зщі мною і кожен пункт, яким його навантажував Забудовник - місти варіанти того, я одурити і не на мало.- За пунктом 5 - перший раз чую, щоби у турецьких підприємств була якась печатка - навіть в державних органах ніяких печаток не ставлять. Це просто візьмуть якусь печатку "чисто для наших людей".Крім того: така інвестиція в наш час є сумнівною:- картку, тобто за 115 000 євро буде купуватися дача, в якій можна жити не більше 90 днів в кожні 1/2 року. Хоча комусь цікаво, в принципі в 2017 році я купував саме для цього...- треба ретельно перевіряти Забудовника - які об"єкти він вже здав, які готові, радитися - можливо з нашими людьми" в Аланії, що вони скажуть.Особисто я би не купував, бо це нагадує або "секс по-телефону", або "одруження по-телефону", бо мої респонденти називають реальні цифри реалізованих угод готового під ключ з цінами в 50 000...55 000 євро.Зараз в продажу реально шикарна квартира повний фарш з меблями - за 63 000 євро (здається 63) - нема бажаючих...Закину це оголошення нашим - цікаво що скажуть.