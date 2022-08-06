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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2024 00:17
Моя не мовіть по польску.
Чи можуть панове писать українською?
Ха ха. Вспомнив, як дівчина пише: чи акцептований песик для проживання в квартирі. Думаю що там за песик. Пишу їй через перекладач, що в мене в самого дівчинка мейн кун. Це падло переклало, що в мене - якась сука))
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