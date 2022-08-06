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Моя не мовіть по польску. Чи можуть панове писать українською?
Ха ха. Вспомнив, як дівчина пише: чи акцептований песик для проживання в квартирі. Думаю що там за песик. Пишу їй через перекладач, що в мене в самого дівчинка мейн кун. Це падло переклало, що в мене - якась сука))
Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі"
Ну хз, ходив до забудовника, дає ціну в 12 700 з поставкою осінню 2025, ціна норм і якось дешевше від 18 000 - район є мінуси і плюси. Виходить той кому треба продати - скидує і продає. А квартири по 18 000-22 000 і далі висять в оголошеннях і роблять статистику.
Думаю якщо держава знову не втрутиться з доплатами - ринок все порішає.