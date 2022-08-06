RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 00:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Моя не мовіть по польску.
Чи можуть панове писать українською?

Ха ха. Вспомнив, як дівчина пише: чи акцептований песик для проживання в квартирі. Думаю що там за песик. Пишу їй через перекладач, що в мене в самого дівчинка мейн кун. Це падло переклало, що в мене - якась сука))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3693
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9496
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:03

  BIGor написав:Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі" :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 26.02.18
Подякував: 690 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:42

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі" :mrgreen:

Ну хз, ходив до забудовника, дає ціну в 12 700 з поставкою осінню 2025, ціна норм і якось дешевше від 18 000 - район є мінуси і плюси. Виходить той кому треба продати - скидує і продає. А квартири по 18 000-22 000 і далі висять в оголошеннях і роблять статистику.

Думаю якщо держава знову не втрутиться з доплатами - ринок все порішає.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9496
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 963964965966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24973 16702344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 11:39
Хомякоид
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1016, 1017, 1018
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10170 6346788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 22:40
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кращий одяг (1)
22.10.2024 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.