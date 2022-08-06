Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Моя не мовіть по польску. Чи можуть панове писать українською?
Ха ха. Вспомнив, як дівчина пише: чи акцептований песик для проживання в квартирі. Думаю що там за песик. Пишу їй через перекладач, що в мене в самого дівчинка мейн кун. Це падло переклало, що в мене - якась сука))
Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі"
Ну хз, ходив до забудовника, дає ціну в 12 700 з поставкою осінню 2025, ціна норм і якось дешевше від 18 000 - район є мінуси і плюси. Виходить той кому треба продати - скидує і продає. А квартири по 18 000-22 000 і далі висять в оголошеннях і роблять статистику.
Думаю якщо держава знову не втрутиться з доплатами - ринок все порішає.
Можливо вже була така статистика, але я раніше не бачив.
За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet, передає ZAXID.NET.
akurt написав:Можливо вже була така статистика, але я раніше не бачив.
За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet, передає ZAXID.NET.
Інвестиції в турецьку нерухомість: безпрограшна лотерея
Я цю тезу проголошував вже не один раз: "В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко!" Ну, дехто кепкував з ціїє тези, а дехто ВДАЛО користувався.
Як відомо, з 1 січня 2024 року в Туреччині фактично заборонена короткострокова здача в оренду нерухомості. Закон було прийнято ще в середині 2023 року і я тоді прогнозував, що власники квартир під оренду почнуть "скидати" свою бізнес-нерухомість. Спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!" В тому смислі, що той, хто "скинув" нерухомість, куплену під оренду, восени 2023 року - отримав НЕ МЕНШЕ 100% профіту по валюті.
Що робили ті, хто принцип, озвучений мною, ВЧАСНО не застосував? За повідомленнями моїх приятелів, які "тримають руку на пульсі" - скидають нерухомість, "заточнену" під орендарів та ФІКСУЮТЬ збитки. Іх вже називають "панікери". Як зменшити ці збитки?
А ось розумні люди є - їх не може не бути!
Як виявилося - за яку б ціну ти не продав турецьку нерухомість - маєш профіт та ще й який!!! На сьогодні склалися орієнтовно такі ціни: - квартиру 1+1 можна продати приблизно за 3 000 000...3 200 000 лір; - квартиру 2+1 можна продати приблизно за 4 500 000...5 000 000 лір. Здача в оренду таких квартир в наш час приносила б власнику - при здачі на 1 рік - орієнтовно 15 000...20 000 лір. А тепер звичайна банківська турецька арифметика: Період високих процентних ставок банків не припиняється. Центральний банк Туреччини нещодавно залишив постійну облікову ставку на рівні 50 відсотків - сьомий раз поспіль. Після цього рішення ті, хто мав готівку, почали пильно стежити за процентними ставками банків за депозитами.
Тут варто взяти калькулятор та ознайомитися з тим, що буде, якщо в ці часи покласти на депозит 1 000 000 (один мільйон) лір. Тобто 1/3...1/4 від грошей, які було виручено від продажу квартири.
Ось що получається: процентний дохід у розмірі 1 мільйона TL - якщо депозит на 1 (один) місяць - може досягти 45 000 TL (!). Це орієнтовно 1500 доларів. Дивлюся по банках Туреччини: QNB FINANCE: 32-денний депозит із процентною ставкою 37,25 відсотка, чистий прибуток 30 208 TL. YAPI KREDİ: 32-денний депозит із процентною ставкою 41,00 відсотка, чистий прибуток 33 249 TL İŞ BANKASI: 32-денний депозит із процентною ставкою 42,00 відсотка, чистий прибуток 34 060 TL. GARANTI: 32-денний депозит із процентною ставкою 46,00 відсотків, чистий прибуток 37 202,19 TL. AKBANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 49,00%, чистий прибуток 39 737 TL. DENİZBANK: 32-денний депозит із відсотковою ставкою 50,00 відсотків, чистий прибуток 40 548 TL ING, TEB, FİBABANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 52,00 відсотка, чистий прибуток 42 000,170 TL. ALTERNATIV BANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 54,00 відсотка, чистий прибуток 43 672,13 TL.
Ну виходить, що гроші падають з неба, а здача в оренду стає НЕПРИБУТКОВОЮ справою.
Здається, така історія була в Україні приблизно в 2009-2013 роках. Тоді депозит в сумі 100 000 євро приносив щомісяця 1 000 євро чистого прибутку...