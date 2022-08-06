RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 00:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Моя не мовіть по польску.
Чи можуть панове писать українською?

Ха ха. Вспомнив, як дівчина пише: чи акцептований песик для проживання в квартирі. Думаю що там за песик. Пишу їй через перекладач, що в мене в самого дівчинка мейн кун. Це падло переклало, що в мене - якась сука))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 17.12.22
Подякував: 99 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9525
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:03

  BIGor написав:Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі" :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:42

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі" :mrgreen:

Ну хз, ходив до забудовника, дає ціну в 12 700 з поставкою осінню 2025, ціна норм і якось дешевше від 18 000 - район є мінуси і плюси. Виходить той кому треба продати - скидує і продає. А квартири по 18 000-22 000 і далі висять в оголошеннях і роблять статистику.

Думаю якщо держава знову не втрутиться з доплатами - ринок все порішає.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9525
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:07

Можливо вже була така статистика, але я раніше не бачив.

За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet, передає ZAXID.NET.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3777 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16

  akurt написав:Можливо вже була така статистика, але я раніше не бачив.

За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet, передає ZAXID.NET.

Це не дуже багато, всього квартир по Польщі було куплено 221 тис.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ... u,8,7.html
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9525
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:39

Інвестиції в турецьку нерухомість: безпрограшна лотерея

Я цю тезу проголошував вже не один раз:
"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко!"
Ну, дехто кепкував з ціїє тези, а дехто ВДАЛО користувався.

Як відомо, з 1 січня 2024 року в Туреччині фактично заборонена короткострокова здача в оренду нерухомості.
Закон було прийнято ще в середині 2023 року і я тоді прогнозував, що власники квартир під оренду почнуть "скидати" свою бізнес-нерухомість.
Спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!"
В тому смислі, що той, хто "скинув" нерухомість, куплену під оренду, восени 2023 року - отримав НЕ МЕНШЕ 100% профіту по валюті.

Що робили ті, хто принцип, озвучений мною, ВЧАСНО не застосував?
За повідомленнями моїх приятелів, які "тримають руку на пульсі" - скидають нерухомість, "заточнену" під орендарів та ФІКСУЮТЬ збитки. Іх вже називають "панікери".
Як зменшити ці збитки?

А ось розумні люди є - їх не може не бути!

Як виявилося - за яку б ціну ти не продав турецьку нерухомість - маєш профіт та ще й який!!!
На сьогодні склалися орієнтовно такі ціни:
- квартиру 1+1 можна продати приблизно за 3 000 000...3 200 000 лір;
- квартиру 2+1 можна продати приблизно за 4 500 000...5 000 000 лір.
Здача в оренду таких квартир в наш час приносила б власнику - при здачі на 1 рік - орієнтовно 15 000...20 000 лір.
А тепер звичайна банківська турецька арифметика:
Період високих процентних ставок банків не припиняється. Центральний банк Туреччини нещодавно залишив постійну облікову ставку на рівні 50 відсотків - сьомий раз поспіль. Після цього рішення ті, хто мав готівку, почали пильно стежити за процентними ставками банків за депозитами.

Тут варто взяти калькулятор та ознайомитися з тим, що буде, якщо в ці часи покласти на депозит 1 000 000 (один мільйон) лір. Тобто 1/3...1/4 від грошей, які було виручено від продажу квартири.

Ось що получається: процентний дохід у розмірі 1 мільйона TL - якщо депозит на 1 (один) місяць - може досягти 45 000 TL (!). Це орієнтовно 1500 доларів.
Дивлюся по банках Туреччини:
QNB FINANCE: 32-денний депозит із процентною ставкою 37,25 відсотка, чистий прибуток 30 208 TL.
YAPI KREDİ: 32-денний депозит із процентною ставкою 41,00 відсотка, чистий прибуток 33 249 TL
İŞ BANKASI: 32-денний депозит із процентною ставкою 42,00 відсотка, чистий прибуток 34 060 TL.
GARANTI: 32-денний депозит із процентною ставкою 46,00 відсотків, чистий прибуток 37 202,19 TL.
AKBANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 49,00%, чистий прибуток 39 737 TL.
DENİZBANK: 32-денний депозит із відсотковою ставкою 50,00 відсотків, чистий прибуток 40 548 TL
ING, TEB, FİBABANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 52,00 відсотка, чистий прибуток 42 000,170 TL.
ALTERNATIV BANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 54,00 відсотка, чистий прибуток 43 672,13 TL.

Ну виходить, що гроші падають з неба, а здача в оренду стає НЕПРИБУТКОВОЮ справою.

Здається, така історія була в Україні приблизно в 2009-2013 роках.
Тоді депозит в сумі 100 000 євро приносив щомісяця 1 000 євро чистого прибутку...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10243
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3777 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 963964965966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Letusrock і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2498, 2499, 2500
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24991 16710549
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2024 20:53
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1016, 1017, 1018
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10170 6349807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 22:40
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382934
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.