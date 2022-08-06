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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 00:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Моя не мовіть по польску.
Чи можуть панове писать українською?

Ха ха. Вспомнив, як дівчина пише: чи акцептований песик для проживання в квартирі. Думаю що там за песик. Пишу їй через перекладач, що в мене в самого дівчинка мейн кун. Це падло переклало, що в мене - якась сука))
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:03

  BIGor написав:Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі" :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:42

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікаво, що все більше і більше людей хочуть продати квартири, а купити - ніт...
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Настає час лупити безпорадних продаванів по щоках пачкою злотих та вимагати -30% від "хатєлкі" :mrgreen:

Ну хз, ходив до забудовника, дає ціну в 12 700 з поставкою осінню 2025, ціна норм і якось дешевше від 18 000 - район є мінуси і плюси. Виходить той кому треба продати - скидує і продає. А квартири по 18 000-22 000 і далі висять в оголошеннях і роблять статистику.

Думаю якщо держава знову не втрутиться з доплатами - ринок все порішає.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:07

Можливо вже була така статистика, але я раніше не бачив.

За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet, передає ZAXID.NET.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16

  akurt написав:Можливо вже була така статистика, але я раніше не бачив.

За минулий 2023 рік українці купили у Польщі нерухомості загальною площею у майже 380 тис. м2. Це близько 7700 квартир. І це попри те, що у Польщі зростання цін на житло є найвищим у Європі та найдорожчі іпотечні кредити. Такі цифри наводить польський сайт Onet, передає ZAXID.NET.

Це не дуже багато, всього квартир по Польщі було куплено 221 тис.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ... u,8,7.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:39

Інвестиції в турецьку нерухомість: безпрограшна лотерея

Я цю тезу проголошував вже не один раз:
"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко!"
Ну, дехто кепкував з ціїє тези, а дехто ВДАЛО користувався.

Як відомо, з 1 січня 2024 року в Туреччині фактично заборонена короткострокова здача в оренду нерухомості.
Закон було прийнято ще в середині 2023 року і я тоді прогнозував, що власники квартир під оренду почнуть "скидати" свою бізнес-нерухомість.
Спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!"
В тому смислі, що той, хто "скинув" нерухомість, куплену під оренду, восени 2023 року - отримав НЕ МЕНШЕ 100% профіту по валюті.

Що робили ті, хто принцип, озвучений мною, ВЧАСНО не застосував?
За повідомленнями моїх приятелів, які "тримають руку на пульсі" - скидають нерухомість, "заточнену" під орендарів та ФІКСУЮТЬ збитки. Іх вже називають "панікери".
Як зменшити ці збитки?

А ось розумні люди є - їх не може не бути!

Як виявилося - за яку б ціну ти не продав турецьку нерухомість - маєш профіт та ще й який!!!
На сьогодні склалися орієнтовно такі ціни:
- квартиру 1+1 можна продати приблизно за 3 000 000...3 200 000 лір;
- квартиру 2+1 можна продати приблизно за 4 500 000...5 000 000 лір.
Здача в оренду таких квартир в наш час приносила б власнику - при здачі на 1 рік - орієнтовно 15 000...20 000 лір.
А тепер звичайна банківська турецька арифметика:
Період високих процентних ставок банків не припиняється. Центральний банк Туреччини нещодавно залишив постійну облікову ставку на рівні 50 відсотків - сьомий раз поспіль. Після цього рішення ті, хто мав готівку, почали пильно стежити за процентними ставками банків за депозитами.

Тут варто взяти калькулятор та ознайомитися з тим, що буде, якщо в ці часи покласти на депозит 1 000 000 (один мільйон) лір. Тобто 1/3...1/4 від грошей, які було виручено від продажу квартири.

Ось що получається: процентний дохід у розмірі 1 мільйона TL - якщо депозит на 1 (один) місяць - може досягти 45 000 TL (!). Це орієнтовно 1500 доларів.
Дивлюся по банках Туреччини:
QNB FINANCE: 32-денний депозит із процентною ставкою 37,25 відсотка, чистий прибуток 30 208 TL.
YAPI KREDİ: 32-денний депозит із процентною ставкою 41,00 відсотка, чистий прибуток 33 249 TL
İŞ BANKASI: 32-денний депозит із процентною ставкою 42,00 відсотка, чистий прибуток 34 060 TL.
GARANTI: 32-денний депозит із процентною ставкою 46,00 відсотків, чистий прибуток 37 202,19 TL.
AKBANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 49,00%, чистий прибуток 39 737 TL.
DENİZBANK: 32-денний депозит із відсотковою ставкою 50,00 відсотків, чистий прибуток 40 548 TL
ING, TEB, FİBABANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 52,00 відсотка, чистий прибуток 42 000,170 TL.
ALTERNATIV BANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 54,00 відсотка, чистий прибуток 43 672,13 TL.

Ну виходить, що гроші падають з неба, а здача в оренду стає НЕПРИБУТКОВОЮ справою.

Здається, така історія була в Україні приблизно в 2009-2013 роках.
Тоді депозит в сумі 100 000 євро приносив щомісяця 1 000 євро чистого прибутку...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 10:27

В самостійній державі - будь який безробітний або працюючий на мінімалку (250 дол в міс на руки) може купити собі житло на вторинці. Ціною до 200 000 доларів - у державних органів жодних питань не буде. Це не корупція, ні!

В США та Європі такі фокуси не пройдуть.

В Туреччині та Московії - як з цим справи? Чи можуть безробітні купляти собі квартири в Стамбулі чи Москві?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:35

Наступного тижня у Польщі презентують проект устави щодо пільгових кредитів.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:07

  Frant написав:В самостійній державі - будь який безробітний або працюючий на мінімалку (250 дол в міс на руки) може купити собі житло на вторинці. Ціною до 200 000 доларів - у державних органів жодних питань не буде. Це не корупція, ні!
В США та Європі такі фокуси не пройдуть.
В Туреччині та Московії - як з цим справи? Чи можуть безробітні купляти собі квартири в Стамбулі чи Москві?

Про московію краще знати іншим учасникам форуму - я був на москві останній раз мабуть 30 років тому у відрядженні в авіаційному університеті.

В Туреччині будь-яка людина - і іноземці в тому числі - може купити будь-яку квартиру - за ціною від 50 000 доларів (ціни зараз на 1+1) до 2 000 000 доларів (ціни зараз на "першій лінії" в Анталії - а ще років 3-4 там був продаж по 330 000 доларів) без жодних запитань щодо походження грошей та соціального статусу людини.
Теоретично існує Закон про те, що іноземець може купити квартиру в кредит - на практиці його приватні банки не використовують. Хоча вимоги там були невеликі - підтвердити сталий дохід, який дозволяє іноземцю виплачувати іпотеку. Які можуть бути відсоткові ставки - не знаю, але ставка рефінансування вже сталий період є в 50%. Банки платять по депозитах в турецькій лірі від 40 до 50% річних. Часто Забудовники пропонують безвідсоткове розтермінування на 12-18 місяців.
Єдине нововведення за останні роки - треба зробити обмін валюти в одному з державних банків на турецькі ліри на суму кадастрової оцінки квартири та Довідку про такий обмін надати в Державний кадастровий центр перед здійсненням купівлі.

Вчора говорив з нашим, який живе в Анталії з родиною з 2021 року6 - планує продати 2 квартири в Бучі (живуть орендарі) та купити квартиру в Анталії.

Моя думка, враховуючи ситуацію в Україні та щоденні сумі новини про КАБи та "Шахеди": якщо під грушею закопано 50 000 доларів, то варто купити в Анталії чи в Аланії за 50 000 доларів квартиру готову "під ключ" - часто з меблями - для того, щоби хоча би "пересидіти" зиму - а далі використовувати як дачу.
Картку ВНП на підставі такої інвестиції не отримаєте, але 3 місяці в кожні 1/2 року можна жити.
Температура води в Середземному морі на пляжах Анталії зараз +24,2 градуси.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 31 жов, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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