Додано: Вів 29 жов, 2024 11:39

Інвестиції в турецьку нерухомість: безпрограшна лотерея



Я цю тезу проголошував вже не один раз:

"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко!"

Ну, дехто кепкував з ціїє тези, а дехто ВДАЛО користувався.



Як відомо, з 1 січня 2024 року в Туреччині фактично заборонена короткострокова здача в оренду нерухомості.

Закон було прийнято ще в середині 2023 року і я тоді прогнозував, що власники квартир під оренду почнуть "скидати" свою бізнес-нерухомість.

Спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!"

В тому смислі, що той, хто "скинув" нерухомість, куплену під оренду, восени 2023 року - отримав НЕ МЕНШЕ 100% профіту по валюті.



Що робили ті, хто принцип, озвучений мною, ВЧАСНО не застосував?

За повідомленнями моїх приятелів, які "тримають руку на пульсі" - скидають нерухомість, "заточнену" під орендарів та ФІКСУЮТЬ збитки. Іх вже називають "панікери".

Як зменшити ці збитки?



А ось розумні люди є - їх не може не бути!



Як виявилося - за яку б ціну ти не продав турецьку нерухомість - маєш профіт та ще й який!!!

На сьогодні склалися орієнтовно такі ціни:

- квартиру 1+1 можна продати приблизно за 3 000 000...3 200 000 лір;

- квартиру 2+1 можна продати приблизно за 4 500 000...5 000 000 лір.

Здача в оренду таких квартир в наш час приносила б власнику - при здачі на 1 рік - орієнтовно 15 000...20 000 лір.

А тепер звичайна банківська турецька арифметика:

Період високих процентних ставок банків не припиняється. Центральний банк Туреччини нещодавно залишив постійну облікову ставку на рівні 50 відсотків - сьомий раз поспіль. Після цього рішення ті, хто мав готівку, почали пильно стежити за процентними ставками банків за депозитами .



Тут варто взяти калькулятор та ознайомитися з тим, що буде, якщо в ці часи покласти на депозит 1 000 000 (один мільйон) лір. Тобто 1/3...1/4 від грошей, які було виручено від продажу квартири.



Ось що получається: процентний дохід у розмірі 1 мільйона TL - якщо депозит на 1 (один) місяць - може досягти 45 000 TL (!). Це орієнтовно 1500 доларів.

Дивлюся по банках Туреччини:

QNB FINANCE: 32-денний депозит із процентною ставкою 37,25 відсотка, чистий прибуток 30 208 TL.

YAPI KREDİ: 32-денний депозит із процентною ставкою 41,00 відсотка, чистий прибуток 33 249 TL

İŞ BANKASI: 32-денний депозит із процентною ставкою 42,00 відсотка, чистий прибуток 34 060 TL.

GARANTI: 32-денний депозит із процентною ставкою 46,00 відсотків, чистий прибуток 37 202,19 TL.

AKBANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 49,00%, чистий прибуток 39 737 TL.

DENİZBANK: 32-денний депозит із відсотковою ставкою 50,00 відсотків, чистий прибуток 40 548 TL

ING, TEB, FİBABANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 52,00 відсотка, чистий прибуток 42 000,170 TL.

ALTERNATIV BANK: 32-денний депозит із процентною ставкою 54,00 відсотка, чистий прибуток 43 672,13 TL.



Ну виходить, що гроші падають з неба, а здача в оренду стає НЕПРИБУТКОВОЮ справою.



Здається, така історія була в Україні приблизно в 2009-2013 роках.

Тоді депозит в сумі 100 000 євро приносив щомісяця 1 000 євро чистого прибутку...