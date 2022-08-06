akurt написав:В Туреччині будь-яка людина - і іноземці в тому числі - може купити будь-яку квартиру - за ціною від 50 000 доларів (ціни зараз на 1+1) до 2 000 000 доларів (ціни зараз на "першій лінії" в Анталії - а ще років 3-4 там був продаж по 330 000 доларів) без жодних запитань щодо походження грошей та соціального статусу людини.
Значить, рівень корупції в Туреччині теж на висоті.
Проте влада там - не дає охлосу свободи і не заграє з ним. І не дерибанить свою територію до нуля.
Тому турецька держава тримається і розвивається.