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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:14

  akurt написав:В Туреччині будь-яка людина - і іноземці в тому числі - може купити будь-яку квартиру - за ціною від 50 000 доларів (ціни зараз на 1+1) до 2 000 000 доларів (ціни зараз на "першій лінії" в Анталії - а ще років 3-4 там був продаж по 330 000 доларів) без жодних запитань щодо походження грошей та соціального статусу людини.

Значить, рівень корупції в Туреччині теж на висоті.
Проте влада там - не дає охлосу свободи і не заграє з ним. І не дерибанить свою територію до нуля.
Тому турецька держава тримається і розвивається.
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