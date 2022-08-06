Додано: Пон 04 лис, 2024 19:46

The_Rebel написав: akurt

А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення?

І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення?І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині

завіреного нотаріусом

Цікаві питання.Я ще не все знаю всі відповіді, але раніше діяв Закон, згідно з яким укладені Договори оренди були майже безстроковими, тобто: якщо за 45 діб до закінчення Договору оренди не надіслав Орендодавець(!) Попередження про закінчення дії - він вважався пролонгованим ще на рік. Цим корсиувалися орендарі в тому числі наші українські к- прогавив орендодавець терміни - живуть далі, і платять часто "стару" орендну плату, не реагуючи на сльози орендодавця про бажане підвищення.Наскільки я читав раніше про це нововведення - тепер всі ці Договори є прозорими - і Міграційна служба їх також буде бачити. Або буде вимагати роздруківку за QR-кодом.Саме так зараз Міграційна служба навела порядок з пропискою/реєстрацією - немає підтвердження з QR-кодом - документи на продовження картки ВНП не приймають.Іди реєструй адресу проживання.Щодо податків: наскільки я знаю, такий податок існував - в розмірі 15% орендної плати, але реально ніхто нічого не платив - справа в адмініструванні:- по-перше, в Договорах оренди вказували фіктивну ціну мабуть в 10 раз меншу - теоретично не виходили за межі неоподатковуємого мінімуму (здається 25 000 лір, а вказували наприклад 500 лір на місяць);- Декларацію про прибутки треба було подавати в наступний у порівняння із Звітним рік - то "забували"подавати.Податкова зробила досить хитро та мудро: в 2023 році вони затребували у нотаріусів всі Договори оренди. Дізналися всі адреси - зробили реєстр орендарів та власників, і РЕАЛЬНО викликали в податкову на "Опитування" орендарів:"Скільки ви платите та як саме (готівка, банк)."Для орендаря - а тим більше іноземця - всі ці питання були безпечними, тому відповідали чесно та легко підписували Лист опитування.