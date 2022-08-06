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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лис, 2024 10:24
gonchik74 написав: Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Ну, по-перше, не треба порівнювати французьську глибинку з провідними містами у Польщі. У польській глибинці теж можна квартири знайти за 200 тис. і будинки за 400. Тільки не євро, а злотих.
А по-друге, про це я вже казав, у Польщі показники забезпечення житлом доволі низькі у порівнянні з середньоєвропейськими. Тому й ціни на нерухомість можуть виглядати непропорційно високими у порівнянні до кредитоспроможності та заробітків середньостатистичного мешканця. Тобто пересічний француз може собі дозволити купити житло з окремою кімнатою (і не 8 квадратів) для кожного члена родини, а пересічний поляк - ні. Поки що у Польщі власне житло комфортного метражу доступне лише тим, хто заробляє вище середнього рівня. Тому й не вірю у якесь істотне падіння цін. А для зростання вистачить хоча б знизити ставки на пару відсотків. І знову будуть черги стояти.
Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне.
В новій забудові Кракова знайти квартиру з висотою приміщень більше 2.6 м практично не реально. Спальні 13+ теж в минулому. І ситуацію ніхто не збирається виправляти. Саме прикольне - це слогани з якими продають той шлак. Щось типу «mieszkania dla wymagających». Житло для вибагливих)
Ще нереально знайти несуміжний санвузол. Це вже тільки для богатих - тобто для квартир більше 65 м2.
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Додано: П'ят 01 лис, 2024 14:23
Faceless написав:
Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне.
Це не мода, це вимоги ринку. 3-к. квартири з метражем від 80 кв. теж не важко знайти. І вторинку ніхто не відміняв. І ціни можна знайти від 7000 до 27000 за квадрат. Але такого, щоб кожен працюючий на мінімалку міг би взяти 3-к. у новобудові в гарному районі біля центру з модними мопами та закритою територією - ну, такого дійсно немає.
Мені майже 100 квадратів в іпєнях з купою кімнат обішлися лише трохи дорожче 2-к. у новобудові в прицентраллі. Але локація та деякі застарілі інженерні рішення - це мінуси. Проте кожен має свою кімнату, ніхто не спить у салоні, є окрема кухня, їдальня, кабінет. Такий був мій вибір. Ну а хтось вибере 2к. у модному районі і буде бідкатися на маленькі кімнати та запах котлет.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 16:06
Хто б там що не казав, а ця презентація нової кредитної програми людей налякала. З мого шортлиста обʼєктів у двадцять за тиждень стала неактивною чверть. Перед тим був повний штиль.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 16:14
Faceless написав:
Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне
Так, Фейслес.
100 м2 для сім.ї з 3-х чоловік - малодоступне в Польщі.
А будинки площею більше 250 м2 - це лише для багатих людей.
Які платять податки.
Охлос в Польщі працює з ранку до ночі - точить гайки і крутить хвости коровам. А не клепає недобуди пачками.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:58
Адміністрування здачі в оренду нерухомості в Туреччині
За минулорічними повідомленнями податківців Туреччини в 2023 році прибуток орендодавців в Туреччині склав приблизно 50 мільярдів лір, або приблизно 1,5 мільярда доларів США.
Сплачено податків: 0 (нуль).
Саме тому з 1 січня вступив в силу Закон, який фактично забороняє короткострокову оренду нерухомості в курортних місцях: це був суттєвий удар по росіянах, які викуповували величезну кількість квартир.
Сьогодні введено в дію наступний етап:
ВСІ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ - ВИКЛЮЧНО В ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ - через додаток - аналог української "Дія".
Цією послугою зможуть скористатися користувачі "Електронного уряду" віком від 18 років.
На першому етапі власники нерухомості готують договір у розділі «Орендні операції» шлюзу електронного уряду, а орендар затверджує цей договір через електронний уряд.
Тепер держава буде контролювати всі операції з оренди квартир та прибутків орендодавців.
На мою думку росіянці будуть активніше продовжувати "скидати" квартири, куплені під оренду.
На сьогодні в Анталії можна купити квартиру 1+1 за приблизно 75 000 доларів, а в Аланії - від 50 000 доларів.
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akurt
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:32
akurt
А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення?
І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині
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The_Rebel
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:46
The_Rebel написав:akurt
А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення?
І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині
Цікаві питання.
Я ще не все знаю всі відповіді, але раніше діяв Закон, згідно з яким укладені Договори оренди були майже безстроковими, тобто: якщо за 45 діб до закінчення Договору оренди не надіслав Орендодавець завіреного нотаріусом
(!) Попередження про закінчення дії - він вважався пролонгованим ще на рік. Цим корсиувалися орендарі в тому числі наші українські к- прогавив орендодавець терміни - живуть далі, і платять часто "стару" орендну плату, не реагуючи на сльози орендодавця про бажане підвищення.
Наскільки я читав раніше про це нововведення - тепер всі ці Договори є прозорими - і Міграційна служба їх також буде бачити. Або буде вимагати роздруківку за QR-кодом.
Саме так зараз Міграційна служба навела порядок з пропискою/реєстрацією - немає підтвердження з QR-кодом - документи на продовження картки ВНП не приймають.
Іди реєструй адресу проживання.
Щодо податків: наскільки я знаю, такий податок існував - в розмірі 15% орендної плати, але реально ніхто нічого не платив - справа в адмініструванні:
- по-перше, в Договорах оренди вказували фіктивну ціну мабуть в 10 раз меншу - теоретично не виходили за межі неоподатковуємого мінімуму (здається 25 000 лір, а вказували наприклад 500 лір на місяць);
- Декларацію про прибутки треба було подавати в наступний у порівняння із Звітним рік - то "забували"подавати.
Податкова зробила досить хитро та мудро: в 2023 році вони затребували у нотаріусів всі Договори оренди. Дізналися всі адреси - зробили реєстр орендарів та власників, і РЕАЛЬНО викликали в податкову на "Опитування" орендарів: "Скільки ви платите та як саме (готівка, банк)."
Для орендаря - а тим більше іноземця - всі ці питання були безпечними, тому відповідали чесно та легко підписували Лист опитування.
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akurt
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