Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Ну, по-перше, не треба порівнювати французьську глибинку з провідними містами у Польщі. У польській глибинці теж можна квартири знайти за 200 тис. і будинки за 400. Тільки не євро, а злотих. А по-друге, про це я вже казав, у Польщі показники забезпечення житлом доволі низькі у порівнянні з середньоєвропейськими. Тому й ціни на нерухомість можуть виглядати непропорційно високими у порівнянні до кредитоспроможності та заробітків середньостатистичного мешканця. Тобто пересічний француз може собі дозволити купити житло з окремою кімнатою (і не 8 квадратів) для кожного члена родини, а пересічний поляк - ні. Поки що у Польщі власне житло комфортного метражу доступне лише тим, хто заробляє вище середнього рівня. Тому й не вірю у якесь істотне падіння цін. А для зростання вистачить хоча б знизити ставки на пару відсотків. І знову будуть черги стояти.
Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне.
В новій забудові Кракова знайти квартиру з висотою приміщень більше 2.6 м практично не реально. Спальні 13+ теж в минулому. І ситуацію ніхто не збирається виправляти. Саме прикольне - це слогани з якими продають той шлак. Щось типу «mieszkania dla wymagających». Житло для вибагливих)
Ще нереально знайти несуміжний санвузол. Це вже тільки для богатих - тобто для квартир більше 65 м2.
Faceless написав:Судячи з моди в Польщі будувати мініатюрні квартири з мініатюрними кімнатами, то житло комфортного метражу взагалі мало кому доступне.
Це не мода, це вимоги ринку. 3-к. квартири з метражем від 80 кв. теж не важко знайти. І вторинку ніхто не відміняв. І ціни можна знайти від 7000 до 27000 за квадрат. Але такого, щоб кожен працюючий на мінімалку міг би взяти 3-к. у новобудові в гарному районі біля центру з модними мопами та закритою територією - ну, такого дійсно немає. Мені майже 100 квадратів в іпєнях з купою кімнат обішлися лише трохи дорожче 2-к. у новобудові в прицентраллі. Але локація та деякі застарілі інженерні рішення - це мінуси. Проте кожен має свою кімнату, ніхто не спить у салоні, є окрема кухня, їдальня, кабінет. Такий був мій вибір. Ну а хтось вибере 2к. у модному районі і буде бідкатися на маленькі кімнати та запах котлет.
Адміністрування здачі в оренду нерухомості в Туреччині
За минулорічними повідомленнями податківців Туреччини в 2023 році прибуток орендодавців в Туреччині склав приблизно 50 мільярдів лір, або приблизно 1,5 мільярда доларів США.
Сплачено податків: 0 (нуль). Саме тому з 1 січня вступив в силу Закон, який фактично забороняє короткострокову оренду нерухомості в курортних місцях: це був суттєвий удар по росіянах, які викуповували величезну кількість квартир. Сьогодні введено в дію наступний етап: ВСІ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ - ВИКЛЮЧНО В ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ - через додаток - аналог української "Дія". Цією послугою зможуть скористатися користувачі "Електронного уряду" віком від 18 років. На першому етапі власники нерухомості готують договір у розділі «Орендні операції» шлюзу електронного уряду, а орендар затверджує цей договір через електронний уряд.
Тепер держава буде контролювати всі операції з оренди квартир та прибутків орендодавців.
На мою думку росіянці будуть активніше продовжувати "скидати" квартири, куплені під оренду. На сьогодні в Анталії можна купити квартиру 1+1 за приблизно 75 000 доларів, а в Аланії - від 50 000 доларів.
akurt А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення? І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині
The_Rebel написав:akurt А як щодо договорів, які були укладені до цього закону? Вони мають розриватися чи можливо дочекатися терміну закінчення? І друге питання, це що у Туреччині взагалі був відсутній податок зі здачі? Чи просто було як в Україні, податок ніби є, а сплачують його мало людей. Але ж не 0, як було в Туреччині
Цікаві питання. Я ще не все знаю всі відповіді, але раніше діяв Закон, згідно з яким укладені Договори оренди були майже безстроковими, тобто: якщо за 45 діб до закінчення Договору оренди не надіслав Орендодавець завіреного нотаріусом (!) Попередження про закінчення дії - він вважався пролонгованим ще на рік. Цим корсиувалися орендарі в тому числі наші українські к- прогавив орендодавець терміни - живуть далі, і платять часто "стару" орендну плату, не реагуючи на сльози орендодавця про бажане підвищення. Наскільки я читав раніше про це нововведення - тепер всі ці Договори є прозорими - і Міграційна служба їх також буде бачити. Або буде вимагати роздруківку за QR-кодом. Саме так зараз Міграційна служба навела порядок з пропискою/реєстрацією - немає підтвердження з QR-кодом - документи на продовження картки ВНП не приймають. Іди реєструй адресу проживання.
Щодо податків: наскільки я знаю, такий податок існував - в розмірі 15% орендної плати, але реально ніхто нічого не платив - справа в адмініструванні: - по-перше, в Договорах оренди вказували фіктивну ціну мабуть в 10 раз меншу - теоретично не виходили за межі неоподатковуємого мінімуму (здається 25 000 лір, а вказували наприклад 500 лір на місяць); - Декларацію про прибутки треба було подавати в наступний у порівняння із Звітним рік - то "забували"подавати.
Податкова зробила досить хитро та мудро: в 2023 році вони затребували у нотаріусів всі Договори оренди. Дізналися всі адреси - зробили реєстр орендарів та власників, і РЕАЛЬНО викликали в податкову на "Опитування" орендарів: "Скільки ви платите та як саме (готівка, банк)." Для орендаря - а тим більше іноземця - всі ці питання були безпечними, тому відповідали чесно та легко підписували Лист опитування.