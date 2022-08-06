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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ціна кредитів в Польщі росте... дуже цікаво, тому що тут прогнозували що кредити будуть дешевшати
https://www.bankier.pl/wiadomosc/rankin ... potecznych
Niemal wszystkie banki w listopadzie proponują wyższe stawki stałoprocentowych hipotek niż zaledwie miesiąc wcześniej. Korekta nie jest wcale symboliczna, sięga nawet 0,8 pp. Krótki epizod tańszego finansowania mamy już za sobą.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 22:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Розмовляв зі знайомими, що працюють в Чехії, невеличке дуже мальовниче містечко між Прагою і Градєц-Кралове. Я там колись (9-10 років тому) також десь півроку пропрацював, тому приблизно орієнтуюсь по обстановці, зарплатам та цінам на той момент. Так ось, нова квартира 2-шка (близько 60 м) тоді вартувала 50 тис. дол. Там квартири будуються, бо в містечку декілька заводів і багато заробітчан. Новобудова двоповерхова, кожна квартира ще має підвальне велике приміщення (від 20 до 50 метрів) та шмат землі десь 1-2 сотки - для барбекю, хтось мінібасейн дітям ставить, хтось будку собаці і тп.
Зараз така квартира вартує 150+ тис, тобто в 3 раза ціна зросла. Причому оренда виросла ненабагато - тоді була близько 350 дол., зараз 450. Зарплати максимум у раза півтора виросли.
Я до чого веду - є сенс інвестувати в ті країни і містечка, де є робота і люди хочуть жити. 10 років тому в Чехії уже була дорога Прага і великі міста. А ось такі містечка були недооцінені на мій погляд. Але зараз поїзд саме в Чехії вже тю-тю (столиця 5 тис/м, регіони від 3).
Можливо хтось знає ще місця, де поки різниця між великими містами і перспективними містечками ще є великою? В Польщі в маленьких містечках є сенс ще дивитися чи там поїзд також уже пішов?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 00:50

  The_Rebel написав:В Польщі в маленьких містечках є сенс ще дивитися чи там поїзд також уже пішов?

Мабуть, вже не дуже. У містечках біля великих міст ціни і так вже високі. Подивився Мишлєніце для прикладу, це десь 30 км від Кракова про дорозі у Закопане. Планують залізницю зробити колись, трасу, може, теж до ладу доведуть. Так там ціни практично як в Кракові: 9-13 тис. за квадрат.
А у віддалених місцях, де усе тримається на 1-2-3 підприємствах є великий ризик, що виробництво закриється і кому та нерухомість буде потрібна тоді?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 01:05

  Gastarbaiter написав:
  The_Rebel написав:В Польщі в маленьких містечках є сенс ще дивитися чи там поїзд також уже пішов?

Мабуть, вже не дуже. У містечках біля великих міст ціни і так вже високі. Подивився Мишлєніце для прикладу, це десь 30 км від Кракова про дорозі у Закопане. Планують залізницю зробити колись, трасу, може, теж до ладу доведуть. Так там ціни практично як в Кракові: 9-13 тис. за квадрат.
А у віддалених місцях, де усе тримається на 1-2-3 підприємствах є великий ризик, що виробництво закриється і кому та нерухомість буде потрібна тоді?

Так, це також бажано врахувати. Тому і вибрав такі критерії: 1) де є робота і дуже бажано, щоб це було не лише одне містоутворююче підприємство, а цілий комплекс; 2) де люди хочуть жити. Тобто не якесь сіре промислове місто, де є вакансії, але зовсім нема культурного життя. В тому чеському містечку є і гарна природа (недалеко заповідник Чеський рай), і зберігся історичний центр, і молодь залишається там жити, хоч містечно до 20 тис., але є дискотеки, клуби, гарні кафе/таверни і таке інше.
Якщо ці 2 умови виконуються і при цьому містечко має в раза 2-3 меншу ціну за столицю та великі міста, то на мою думку воно є перспективним.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 14:16

Статистика: 52,9% поляків (десь біля 1,5 млн.) у віці 25-34 років мешкають з батьками. Для порівняння у Скандинавії цей показник <10%. Ще є куди зростати за сприятливих економічних умов (відсоткові ставки).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 02:15

З'явилися дані по іпотекам за 3 квартал. Видано 18,9 млрд злотих, на 2,6% більше, ніж у 2 кварталі, і на 30,3% менше порівняно з 1 кварталом 2024 року, коли кредити видавалися під ВК2% (загалом приблизно 13 мільярдів злотих кредитів BK2% у 2024 році).
Уявіть собі, що буде при ставках 4-6%!
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podaz- ... 43441.html
Gastarbaiter
 
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