Додано: Нед 10 лис, 2024 22:40

Розмовляв зі знайомими, що працюють в Чехії, невеличке дуже мальовниче містечко між Прагою і Градєц-Кралове. Я там колись (9-10 років тому) також десь півроку пропрацював, тому приблизно орієнтуюсь по обстановці, зарплатам та цінам на той момент. Так ось, нова квартира 2-шка (близько 60 м) тоді вартувала 50 тис. дол. Там квартири будуються, бо в містечку декілька заводів і багато заробітчан. Новобудова двоповерхова, кожна квартира ще має підвальне велике приміщення (від 20 до 50 метрів) та шмат землі десь 1-2 сотки - для барбекю, хтось мінібасейн дітям ставить, хтось будку собаці і тп.

Зараз така квартира вартує 150+ тис, тобто в 3 раза ціна зросла. Причому оренда виросла ненабагато - тоді була близько 350 дол., зараз 450. Зарплати максимум у раза півтора виросли.

Я до чого веду - є сенс інвестувати в ті країни і містечка, де є робота і люди хочуть жити. 10 років тому в Чехії уже була дорога Прага і великі міста. А ось такі містечка були недооцінені на мій погляд. Але зараз поїзд саме в Чехії вже тю-тю (столиця 5 тис/м, регіони від 3).

Можливо хтось знає ще місця, де поки різниця між великими містами і перспективними містечками ще є великою? В Польщі в маленьких містечках є сенс ще дивитися чи там поїзд також уже пішов?