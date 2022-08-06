Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.
Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.
Якщо до платформи ШРТ 5-10 хв., то можна і Ворзель, але в Польщі приміський ШРТ не є відносно дешевим, можливо якщо купувати проїзний квиток. Я б не сказав, що в Польщі ШРТ мене вразив. Скоріше навпаки, по ціні-якість бажає кращого.
flyman написав:Якщо до платформи ШРТ 5-10 хв., то можна і Ворзель, але в Польщі приміський ШРТ не є відносно дешевим, можливо якщо купувати проїзний квиток. Я б не сказав, що в Польщі ШРТ мене вразив. Скоріше навпаки, по ціні-якість бажає кращого.
ШРТ нормальний (там, де він є). Я мешкав якийсь час за 15 км від Кракова, до офісу у центрі доїжджав за 25 хвилин потягом. Проїзний на місяць 120 чи 160 злотих(не пам'ятаю). Потяги з 5 ранку до 11 вечора кожні 30 хвилин. Щоправда я і на авто тоді до офісу хвилин за 40 добирався, але це вже після пікових годин. Десь так на 11-ту. В цілому співставно з доїздом з якогось віддаленого району міста.
BIGor написав:Так тут вони рахують в грошах. Квартир все одно було куплено менше, тому-що ціни подекуди х2. Не забувайте, що доля готівкових покупок значно зменшилась. Тому кількість проданих квартир при стабільних цінах - тільки вниз.
Маємо: - Кредитування не вмерло при ставках 7-8%. За кілька місяців почнуть знижувати базову ставку і зростання у нових кредитах буде більш помітним. - Доходи населення зростають. - 1.5 мільйони людей на низькому старті. - Продавати "в мінус" мамкіним інвесторам психологічно дуже важко. Продавати "в мінус" забудовникам не дозволяє фінансовий відділ - Кількість нових будівництв скоротилася.
Висновок: "буиттокадешеветь".
В Кракові кількість нових будівницт раза в два більше ніж весною. Дивився в аналітиці ринок первотний. І кожного місяця добавляється. А що за 1,5 млн на низькому старті? От пишете що ставки понизяться, а вони ростуть, нажаль інфляція росте через друк грошей і дефіцити бюджету.
Gastarbaiter написав:З'явилися дані по іпотекам за 3 квартал. Видано 18,9 млрд злотих, на 2,6% більше, ніж у 2 кварталі, і на 30,3% менше порівняно з 1 кварталом 2024 року, коли кредити видавалися під ВК2% (загалом приблизно 13 мільярдів злотих кредитів BK2% у 2024 році). Уявіть собі, що буде при ставках 4-6%! https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podaz- ... 43441.html
Так тут вони рахують в грошах. Квартир все одно було куплено менше, тому-що ціни подекуди х2. Не забувайте, що доля готівкових покупок значно зменшилась. Тому кількість проданих квартир при стабільних цінах - тільки вниз.
Це так схоже на гілку КРЖН кілька років тому - статистика, яка каже про зростання - обвалісти, що все трактують навпаки: падіння продажів, навєс, ціни необґрунтовано роздуті, буде падіння
Так зростання чи падіння? Приклад за 1 рік продали 100 квартир по 100 тис. на суму 10 млн. за 2 рік продали 50 квартир по 200 тис. на суму 10 млн.
Pod koniec października w Warszawie można było znaleźć blisko 26,8 tys. ofert sprzedaży mieszkań – o 91,7 proc. więcej niż przed rokiem, a także więcej niż w podażowym szczycie pod koniec 2020 r. Ofert szybko przybywa także w pozostałych największych polskich miastach.
Насправді це круто, бо хоч вже є з чого вибирати. В минулому році кількість оголошень просто йшла до 0.