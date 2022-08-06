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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:58

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.

Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.

Якщо до платформи ШРТ 5-10 хв., то можна і Ворзель, але в Польщі приміський ШРТ не є відносно дешевим, можливо якщо купувати проїзний квиток. Я б не сказав, що в Польщі ШРТ мене вразив. Скоріше навпаки, по ціні-якість бажає кращого.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:14

  flyman написав:Якщо до платформи ШРТ 5-10 хв., то можна і Ворзель, але в Польщі приміський ШРТ не є відносно дешевим, можливо якщо купувати проїзний квиток. Я б не сказав, що в Польщі ШРТ мене вразив. Скоріше навпаки, по ціні-якість бажає кращого.

ШРТ нормальний (там, де він є). Я мешкав якийсь час за 15 км від Кракова, до офісу у центрі доїжджав за 25 хвилин потягом. Проїзний на місяць 120 чи 160 злотих(не пам'ятаю). Потяги з 5 ранку до 11 вечора кожні 30 хвилин. Щоправда я і на авто тоді до офісу хвилин за 40 добирався, але це вже після пікових годин. Десь так на 11-ту. В цілому співставно з доїздом з якогось віддаленого району міста.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:39

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Так тут вони рахують в грошах. Квартир все одно було куплено менше, тому-що ціни подекуди х2. Не забувайте, що доля готівкових покупок значно зменшилась. Тому кількість проданих квартир при стабільних цінах - тільки вниз.

Маємо:
- Кредитування не вмерло при ставках 7-8%. За кілька місяців почнуть знижувати базову ставку і зростання у нових кредитах буде більш помітним.
- Доходи населення зростають.
- 1.5 мільйони людей на низькому старті.
- Продавати "в мінус" мамкіним інвесторам психологічно дуже важко. Продавати "в мінус" забудовникам не дозволяє фінансовий відділ :wink:
- Кількість нових будівництв скоротилася.

Висновок: "буиттокадешеветь".

В Кракові кількість нових будівницт раза в два більше ніж весною. Дивився в аналітиці ринок первотний. І кожного місяця добавляється.
А що за 1,5 млн на низькому старті? :D
От пишете що ставки понизяться, а вони ростуть, нажаль інфляція росте через друк грошей і дефіцити бюджету.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:42

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:З'явилися дані по іпотекам за 3 квартал. Видано 18,9 млрд злотих, на 2,6% більше, ніж у 2 кварталі, і на 30,3% менше порівняно з 1 кварталом 2024 року, коли кредити видавалися під ВК2% (загалом приблизно 13 мільярдів злотих кредитів BK2% у 2024 році).
Уявіть собі, що буде при ставках 4-6%!
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podaz- ... 43441.html

Так тут вони рахують в грошах. Квартир все одно було куплено менше, тому-що ціни подекуди х2. Не забувайте, що доля готівкових покупок значно зменшилась. Тому кількість проданих квартир при стабільних цінах - тільки вниз.
Це так схоже на гілку КРЖН кілька років тому
- статистика, яка каже про зростання
- обвалісти, що все трактують навпаки: падіння продажів, навєс, ціни необґрунтовано роздуті, буде падіння
:mrgreen:

Так зростання чи падіння? Приклад
за 1 рік продали 100 квартир по 100 тис. на суму 10 млн.
за 2 рік продали 50 квартир по 200 тис. на суму 10 млн.

Ріст продажів чи падіння?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Стагнація в Польщі навряд чи буде.

Для висновку чи буде стагнація, чи ні треба подивитись три важливі графіки
1. Торговий баланс - тренд - в мінус https://tradingeconomics.com/poland/balance-of-trade
2. Куди йде основний експорт - в Німеччину де закриваються заводи https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-country
3. Що є основним експортом - деталі для автопрому, електричні прилади ітд - основний замовник вього цього дивіться п.2 https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-category
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Поки що рекорди по навісу
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podaz- ... 43510.html
Pod koniec października w Warszawie można było znaleźć blisko 26,8 tys. ofert sprzedaży mieszkań – o 91,7 proc. więcej niż przed rokiem, a także więcej niż w podażowym szczycie pod koniec 2020 r. Ofert szybko przybywa także w pozostałych największych polskich miastach.


Насправді це круто, бо хоч вже є з чого вибирати. В минулому році кількість оголошень просто йшла до 0.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:11

  BIGor написав:Так зростання чи падіння? Приклад
за 1 рік продали 100 квартир по 100 тис. на суму 10 млн.
за 2 рік продали 50 квартир по 200 тис. на суму 10 млн.

Ріст продажів чи падіння?

Так а що з ціною у цьому прикладі? Падає чи зростає?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:13

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Так зростання чи падіння? Приклад
за 1 рік продали 100 квартир по 100 тис. на суму 10 млн.
за 2 рік продали 50 квартир по 200 тис. на суму 10 млн.

Ріст продажів чи падіння?

Так а що з ціною у цьому прикладі? Падає чи зростає?

Читати вмієте?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 00:37

  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.
Трохи натякаю панам-економістам: подивіться на курс €-$.
akurt
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