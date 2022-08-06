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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 968969970971
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 09:34

  akurt написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:27

  BIGor написав:
  akurt написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.

Буде як в німеччині - про доходність та окупність це не про європейську нерухомість)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:51

  BIGor написав:
  akurt написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.

Така вона - Європа. Оренда 500 євро. Вартість квартир космос
Це ж один з інструментів загнаного стойла. Роблять так,щоб ти пахав на корпорації. Спочатку вони називають тебе корупціонером, потім взвинчують ціни на нерухомість, щоб ти 30 років був рабом в банку, а щоб ти не вздумав вискочили з гачка - дешева оренда.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:11

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.

Така вона - Європа. Оренда 500 євро. Вартість квартир космос
Це ж один з інструментів загнаного стойла. Роблять так,щоб ти пахав на корпорації. Спочатку вони називають тебе корупціонером, потім взвинчують ціни на нерухомість, щоб ти 30 років був рабом в банку, а щоб ти не вздумав вискочили з гачка - дешева оренда.

Так а чого "не буде дешевшати" аргументація буде? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щоб ми тут не аргументували, воно не спрацює.
Особисте відчуття, Польща виросте ще на 15% до 2026 року і стабілізується
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:33

З Албанією ніхто діла не мав ?
Квартирко десь біля моря :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37

  Хомякоид написав:З Албанією ніхто діла не мав ?
Квартирко десь біля моря :D

Важкувато добиратись. З Тірани до гарних локації є що їхати по горам.
Hotab
 
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