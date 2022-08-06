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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 968969970971
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 09:34

  akurt написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:27

  BIGor написав:
  akurt написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.

Буде як в німеччині - про доходність та окупність це не про європейську нерухомість)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:51

  BIGor написав:
  akurt написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Реально геніально і мудро.

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.

Така вона - Європа. Оренда 500 євро. Вартість квартир космос
Це ж один з інструментів загнаного стойла. Роблять так,щоб ти пахав на корпорації. Спочатку вони називають тебе корупціонером, потім взвинчують ціни на нерухомість, щоб ти 30 років був рабом в банку, а щоб ти не вздумав вискочили з гачка - дешева оренда.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:11

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

І аргуменовано :mrgreen:

ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.

Така вона - Європа. Оренда 500 євро. Вартість квартир космос
Це ж один з інструментів загнаного стойла. Роблять так,щоб ти пахав на корпорації. Спочатку вони називають тебе корупціонером, потім взвинчують ціни на нерухомість, щоб ти 30 років був рабом в банку, а щоб ти не вздумав вискочили з гачка - дешева оренда.

Так а чого "не буде дешевшати" аргументація буде? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щоб ми тут не аргументували, воно не спрацює.
Особисте відчуття, Польща виросте ще на 15% до 2026 року і стабілізується
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:33

З Албанією ніхто діла не мав ?
Квартирко десь біля моря :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37

  Хомякоид написав:З Албанією ніхто діла не мав ?
Квартирко десь біля моря :D

Важкувато добиратись. З Тірани до гарних локації є що їхати по горам.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:52

Немає там нічого гарного.
Діяла заборона на 5 років на нове будівництво (якщо не помиляюся відмінено в 2021 році), що призвело до подальшого старіння існуючого житлового фонду і до підйому цін на відновлене нове.
Орієнтир цін: 3000€ кв.м.

Серед позитиву: найлегше всього отримати Вид на проживания в країні, наприклад, на підставі купівлі нерухомості або її частки.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 лис, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:04

  akurt написав:Немає там нічого гарного.
Діяла заборона на 5 років на нове будівництво (якщо не помиляюся відмінено в 2021 році), що призвело до подальшого старіння існуючого житлового фонду і до підйому цін на відновлене нове.
Орієнтир цін: 3000€ кв.м.

Серед позитиву: найлегше всього отримати Вид на проживания в країні, наприклад, на підставі купівлі нерухомості або її частки. До 2022 року було дві країни в світі, де було найлегше отримати ВНП: Туреччина та Албанія. Наразі в Туреччині дуже важко отримати ВНП. В Албанії ще можливо.

Та наче ж наші втікачі від війни світять ціни на рівні 2€ по всяких там Шеньженях? Чи то по три в більш привабливих локаціях? В минулому році в Макарській було від 2.5 нове, то на дідька та Албанія?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 02:22

  Бетон написав:Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Це правда. Біток росте, нерухомість по всьому світу росте, продукти харчування ростуть, всі види послуг ростуть. Я продавав авто (кажись це ж розхідник рахується з точки зору інвестицій), то купив 4-рирічним, а продав 7-мирічним за майже ту саму ціну. Якби не гепнув його трохи, то й дорожче продав би.
І того висновок, гроші знецінюються дуже швидко. Вчорашніх ціна вже ніколи не буде. Все зроблено так, щоб людина працювала до глибокої старості. Бо без інфляції прості розрахунки показують, що багато людей могли б піти раніше на пенсію. Наприклад, айтішник/фінансовий директор/стоматолог і тп, хто заробляє декілька середніх зарплат, могли б просто розкласти їх по рокам наперед до старості. Але ні, через 10 років зароблене сьогодні вже буде вартувати набагато менше. Не кажучи вже про періоди 20/30/40 років.
Ще приклад. Я хотів на заході України купити новобудову вже готову у 2022 році осінню. Залишки готової розпродувалися за 900. Від осені 2022 ситуація з війною, економікою, демографією стала тільки гірша. Дай думаю дізнаюся скільки вартує новобуд зараз. Вже 1200 і це з поставкою через 2 роки, локація приблизно одинакова.
І це в Україні охопленою кривавою війною. А що говорити про ситий західний світ? Грошей лишніх у світі так багато, що їх просто нікуди дівати. Вже нема стільки матеріальних активів, то придумали цифровий код і вже якесь там число вартує 90 000. То що тоді говорити про західну нерухомість. Дорого по 3 тисячі? Завтра буде по 5, 3 тисячі будуть згадуватися з ностальгією
The_Rebel
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