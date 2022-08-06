І аргуменовано
ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2024 09:34
І аргуменовано
ПС дивлюсь один район де квартири з ремонтом коштують більше 1 млн., короче попалось оголошення про оренду - 2600 зл. до податків, перша здача. Дохідність і окупність рахуйте самі.
Додано: Чет 14 лис, 2024 10:27
Буде як в німеччині - про доходність та окупність це не про європейську нерухомість)
Додано: Чет 14 лис, 2024 10:51
Така вона - Європа. Оренда 500 євро. Вартість квартир космос
Це ж один з інструментів загнаного стойла. Роблять так,щоб ти пахав на корпорації. Спочатку вони називають тебе корупціонером, потім взвинчують ціни на нерухомість, щоб ти 30 років був рабом в банку, а щоб ти не вздумав вискочили з гачка - дешева оренда.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:11
Так а чого "не буде дешевшати" аргументація буде?
Додано: Суб 16 лис, 2024 17:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Щоб ми тут не аргументували, воно не спрацює.
Особисте відчуття, Польща виросте ще на 15% до 2026 року і стабілізується
Додано: Суб 16 лис, 2024 22:37
Додано: Суб 16 лис, 2024 22:52
Немає там нічого гарного.
Діяла заборона на 5 років на нове будівництво (якщо не помиляюся відмінено в 2021 році), що призвело до подальшого старіння існуючого житлового фонду і до підйому цін на відновлене нове.
Орієнтир цін: 3000€ кв.м.
Серед позитиву: найлегше всього отримати Вид на проживания в країні, наприклад, на підставі купівлі нерухомості або її частки.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 лис, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2024 23:04
Та наче ж наші втікачі від війни світять ціни на рівні 2€ по всяких там Шеньженях? Чи то по три в більш привабливих локаціях? В минулому році в Макарській було від 2.5 нове, то на дідька та Албанія?
Додано: Нед 17 лис, 2024 02:22
Це правда. Біток росте, нерухомість по всьому світу росте, продукти харчування ростуть, всі види послуг ростуть. Я продавав авто (кажись це ж розхідник рахується з точки зору інвестицій), то купив 4-рирічним, а продав 7-мирічним за майже ту саму ціну. Якби не гепнув його трохи, то й дорожче продав би.
І того висновок, гроші знецінюються дуже швидко. Вчорашніх ціна вже ніколи не буде. Все зроблено так, щоб людина працювала до глибокої старості. Бо без інфляції прості розрахунки показують, що багато людей могли б піти раніше на пенсію. Наприклад, айтішник/фінансовий директор/стоматолог і тп, хто заробляє декілька середніх зарплат, могли б просто розкласти їх по рокам наперед до старості. Але ні, через 10 років зароблене сьогодні вже буде вартувати набагато менше. Не кажучи вже про періоди 20/30/40 років.
Ще приклад. Я хотів на заході України купити новобудову вже готову у 2022 році осінню. Залишки готової розпродувалися за 900. Від осені 2022 ситуація з війною, економікою, демографією стала тільки гірша. Дай думаю дізнаюся скільки вартує новобуд зараз. Вже 1200 і це з поставкою через 2 роки, локація приблизно одинакова.
І це в Україні охопленою кривавою війною. А що говорити про ситий західний світ? Грошей лишніх у світі так багато, що їх просто нікуди дівати. Вже нема стільки матеріальних активів, то придумали цифровий код і вже якесь там число вартує 90 000. То що тоді говорити про західну нерухомість. Дорого по 3 тисячі? Завтра буде по 5, 3 тисячі будуть згадуватися з ностальгією
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