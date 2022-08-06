Додано: Нед 17 лис, 2024 02:22

Бетон написав: Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде Не буде дешевшати. Гроші сьогодні - сміття. Можливо менший ріст, але падіння точно не буде

Це правда. Біток росте, нерухомість по всьому світу росте, продукти харчування ростуть, всі види послуг ростуть. Я продавав авто (кажись це ж розхідник рахується з точки зору інвестицій), то купив 4-рирічним, а продав 7-мирічним за майже ту саму ціну. Якби не гепнув його трохи, то й дорожче продав би.І того висновок, гроші знецінюються дуже швидко. Вчорашніх ціна вже ніколи не буде. Все зроблено так, щоб людина працювала до глибокої старості. Бо без інфляції прості розрахунки показують, що багато людей могли б піти раніше на пенсію. Наприклад, айтішник/фінансовий директор/стоматолог і тп, хто заробляє декілька середніх зарплат, могли б просто розкласти їх по рокам наперед до старості. Але ні, через 10 років зароблене сьогодні вже буде вартувати набагато менше. Не кажучи вже про періоди 20/30/40 років.Ще приклад. Я хотів на заході України купити новобудову вже готову у 2022 році осінню. Залишки готової розпродувалися за 900. Від осені 2022 ситуація з війною, економікою, демографією стала тільки гірша. Дай думаю дізнаюся скільки вартує новобуд зараз. Вже 1200 і це з поставкою через 2 роки, локація приблизно одинакова.І це в Україні охопленою кривавою війною. А що говорити про ситий західний світ? Грошей лишніх у світі так багато, що їх просто нікуди дівати. Вже нема стільки матеріальних активів, то придумали цифровий код і вже якесь там число вартує 90 000. То що тоді говорити про західну нерухомість. Дорого по 3 тисячі? Завтра буде по 5, 3 тисячі будуть згадуватися з ностальгією