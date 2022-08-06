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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 09:53
The_Rebel ну да, ціни в Німеччині чи Італії в тому році впали на 10-15% - але звичайно "буитокадаражть" (С) Звичайно інфляцію треба враховувати, але в ЄС є такі країни, в яких ціни на нерухомість не ростуть десятки років, а то і падають. Та ж Італія в приклад, чи Кіпр - де не росте з 2000-хх років.
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34
BIGor
Цікаво, не знав про Кіпр. Про Італію чув. Там населення швидко старіє, основна робота для наших заробітчан якраз догляд за старенькими. А тамтешня молодь не може знайти роботу, тому їде у Німеччину, Англію, Швейцарію, США і т. Але там також не однорідно все. Маленькі містечка та південь загалом може і стагнують, а у Мілані, Римі і великих містах півночі все рівно ціни ростуть.
А що з Кіпром не так, хто знає? Ніби і різні міжнародні фірми(в т.ч. айтішні) там любили відкривати офіси, і навіть багато з України туди переїздили.
Хоча по відгуками тих, хто прожив там декілька років, то Кіпр гарний тільки короткий період. Потім все приїдається і люди там не затримуються, а емігрують на пмж кудись в інше місце. Бо по-перше, стає скучно, люди часто змінюються, не можна надовго з кимось подружитися. По-друге, співвідношення заробітків у порівнянні з витратами бажає бути кращим. Це з того що я чув про Кіпр, хоча не був там ніколи, лише його на побратимі Криті
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