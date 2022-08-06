Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34

BIGor

Цікаво, не знав про Кіпр. Про Італію чув. Там населення швидко старіє, основна робота для наших заробітчан якраз догляд за старенькими. А тамтешня молодь не може знайти роботу, тому їде у Німеччину, Англію, Швейцарію, США і т. Але там також не однорідно все. Маленькі містечка та південь загалом може і стагнують, а у Мілані, Римі і великих містах півночі все рівно ціни ростуть.

А що з Кіпром не так, хто знає? Ніби і різні міжнародні фірми(в т.ч. айтішні) там любили відкривати офіси, і навіть багато з України туди переїздили.

Хоча по відгуками тих, хто прожив там декілька років, то Кіпр гарний тільки короткий період. Потім все приїдається і люди там не затримуються, а емігрують на пмж кудись в інше місце. Бо по-перше, стає скучно, люди часто змінюються, не можна надовго з кимось подружитися. По-друге, співвідношення заробітків у порівнянні з витратами бажає бути кращим. Це з того що я чув про Кіпр, хоча не був там ніколи, лише його на побратимі Криті