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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 969970971972
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 09:53

The_Rebel ну да, ціни в Німеччині чи Італії в тому році впали на 10-15% - але звичайно "буитокадаражть" (С) :D Звичайно інфляцію треба враховувати, але в ЄС є такі країни, в яких ціни на нерухомість не ростуть десятки років, а то і падають. Та ж Італія в приклад, чи Кіпр - де не росте з 2000-хх років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34

BIGor
Цікаво, не знав про Кіпр. Про Італію чув. Там населення швидко старіє, основна робота для наших заробітчан якраз догляд за старенькими. А тамтешня молодь не може знайти роботу, тому їде у Німеччину, Англію, Швейцарію, США і т. Але там також не однорідно все. Маленькі містечка та південь загалом може і стагнують, а у Мілані, Римі і великих містах півночі все рівно ціни ростуть.
А що з Кіпром не так, хто знає? Ніби і різні міжнародні фірми(в т.ч. айтішні) там любили відкривати офіси, і навіть багато з України туди переїздили.
Хоча по відгуками тих, хто прожив там декілька років, то Кіпр гарний тільки короткий період. Потім все приїдається і люди там не затримуються, а емігрують на пмж кудись в інше місце. Бо по-перше, стає скучно, люди часто змінюються, не можна надовго з кимось подружитися. По-друге, співвідношення заробітків у порівнянні з витратами бажає бути кращим. Це з того що я чув про Кіпр, хоча не був там ніколи, лише його на побратимі Криті
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:47

На Кіпрі багато недоліків.
Серед них: досить дороге проживання на фоні відсутності води. Острів майже посеред моря…
Дуже низька якість будівництва.
Син приятеля ледве не встряв там в нерухомість: слава Богу не купував «по інтернету», а поїхав подивитися на місці.
Сам він інженер-будівельник за освітою та роботою.
То подивився помацав і сказав: «В такому стані в Україні я б ніколи не здав обʼєкт Замовнику».

P.S. Чи всі помітили, що жоден з відомих українських хабарників, у яких кількість грошей обмежується тільки розмірами багажника авто або навіть кузова вантажівки «МАЗ», НЕ вкладався в Кіпр?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:27

  The_Rebel написав:BIGor
Цікаво, не знав про Кіпр. Про Італію чув. Там населення швидко старіє, основна робота для наших заробітчан якраз догляд за старенькими. А тамтешня молодь не може знайти роботу, тому їде у Німеччину, Англію, Швейцарію, США і т. Але там також не однорідно все. Маленькі містечка та південь загалом може і стагнують, а у Мілані, Римі і великих містах півночі все рівно ціни ростуть.
А що з Кіпром не так, хто знає? Ніби і різні міжнародні фірми(в т.ч. айтішні) там любили відкривати офіси, і навіть багато з України туди переїздили.
Хоча по відгуками тих, хто прожив там декілька років, то Кіпр гарний тільки короткий період. Потім все приїдається і люди там не затримуються, а емігрують на пмж кудись в інше місце. Бо по-перше, стає скучно, люди часто змінюються, не можна надовго з кимось подружитися. По-друге, співвідношення заробітків у порівнянні з витратами бажає бути кращим. Це з того що я чув про Кіпр, хоча не був там ніколи, лише його на побратимі Криті

Що бачив в Італії - так це багато нерухомості старої і неенергоефективної, також багато чорних/мусульман. Ну і економічний спад - багато заводів/фіабрик закрито. Так як італійці довгожителі - їх також дуже підкосив ковід.

За Кіпр все стало ясно як він перестав бути офшором і коли побрили депозитчиків. Саме смішно, що Північний непризнаний Кіпр (тей що турецький) догнав по цінам Кіпр, але з масою недоліків. :D І вже теж бриють іноземних інвесторів як у Турції.

Взагалі у цих всіх південних країнах національна забава - брити закордонних інвесторів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Чи всі помітили, що жоден з відомих українських хабарників, у яких кількість грошей обмежується тільки розмірами багажника авто або навіть кузова вантажівки «МАЗ», НЕ вкладався в Кіпр?

Вкладаються, просто тяжко знайти кінцевого бенефіціара, ось просто погугливши 1хв знайшов приклади


або https://suspilne.media/kyiv/522395-pidn ... vmiskbudu/
BIGor
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  #<1 ... 969970971972
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