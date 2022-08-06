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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 09:53
The_Rebel ну да, ціни в Німеччині чи Італії в тому році впали на 10-15% - але звичайно "буитокадаражть" (С) Звичайно інфляцію треба враховувати, але в ЄС є такі країни, в яких ціни на нерухомість не ростуть десятки років, а то і падають. Та ж Італія в приклад, чи Кіпр - де не росте з 2000-хх років.
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34
BIGor
Цікаво, не знав про Кіпр. Про Італію чув. Там населення швидко старіє, основна робота для наших заробітчан якраз догляд за старенькими. А тамтешня молодь не може знайти роботу, тому їде у Німеччину, Англію, Швейцарію, США і т. Але там також не однорідно все. Маленькі містечка та південь загалом може і стагнують, а у Мілані, Римі і великих містах півночі все рівно ціни ростуть.
А що з Кіпром не так, хто знає? Ніби і різні міжнародні фірми(в т.ч. айтішні) там любили відкривати офіси, і навіть багато з України туди переїздили.
Хоча по відгуками тих, хто прожив там декілька років, то Кіпр гарний тільки короткий період. Потім все приїдається і люди там не затримуються, а емігрують на пмж кудись в інше місце. Бо по-перше, стає скучно, люди часто змінюються, не можна надовго з кимось подружитися. По-друге, співвідношення заробітків у порівнянні з витратами бажає бути кращим. Це з того що я чув про Кіпр, хоча не був там ніколи, лише його на побратимі Криті
Додано: Нед 17 лис, 2024 16:47
На Кіпрі багато недоліків.
Серед них: досить дороге проживання на фоні відсутності води. Острів майже посеред моря…
Дуже низька якість будівництва.
Син приятеля ледве не встряв там в нерухомість: слава Богу не купував «по інтернету», а поїхав подивитися на місці.
Сам він інженер-будівельник за освітою та роботою.
То подивився помацав і сказав: «В такому стані в Україні я б ніколи не здав обʼєкт Замовнику».
P.S. Чи всі помітили, що жоден з відомих українських хабарників, у яких кількість грошей обмежується тільки розмірами багажника авто або навіть кузова вантажівки «МАЗ», НЕ вкладався в Кіпр?
Додано: Нед 17 лис, 2024 18:27
Що бачив в Італії - так це багато нерухомості старої і неенергоефективної, також багато чорних/мусульман. Ну і економічний спад - багато заводів/фіабрик закрито. Так як італійці довгожителі - їх також дуже підкосив ковід.
За Кіпр все стало ясно як він перестав бути офшором і коли побрили депозитчиків. Саме смішно, що Північний непризнаний Кіпр (тей що турецький) догнав по цінам Кіпр, але з масою недоліків. І вже теж бриють іноземних інвесторів як у Турції.
Взагалі у цих всіх південних країнах національна забава - брити закордонних інвесторів.
Додано: Нед 17 лис, 2024 18:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Вкладаються, просто тяжко знайти кінцевого бенефіціара, ось просто погугливши 1хв знайшов приклади
або
Додано: Нед 17 лис, 2024 23:29
Прочитав сьогодні в Фейсбук:
«🏗️ Будівництво в Ужгороді продовжує рости❗
☝️ За майже три роки війни об'єми будівництва в Ужгороді втричі перевищили довоєнні показники.
👉 У 2023 році забудовники вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт. У 2024 році очікується зростання ще на 24%.
Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову.
Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських.
💸 Середня ціна квадратного метру в Ужгороді – 48 800 гривень»
Трохи стало шкода учасників форуму, який фактично за останні 8-10 років став джерелом НЕ інформації, а дезінформації та @одурачиванием@ учасників.
«Бал» всі ці роки правили збоченці та нероби, які діяли да принципом трв Сталіна: «Чим гірше - тим краще!», наповнюючи форум дезінформацією, брехнею та дурницями. В ці дні це особливо видно на «валютній гілці» - «на манеже все те же».
Під «все те же» треба розуміти таких невдах по життю та бізнесу, що не дай Боже нікому. Нікому.
Перехрестимося.
Сьогодні досить довго говорив з нашим учасником форуму, якого заблокували десь 2 роки тому.
Реально людина хотіла та могла би багатьох - і мене в тому числі - навчити багато корисному.
Купа ідей і головне - реально реалізованих.
Такого і заблокували навічно.
А він вже третій раз - заблокований навічно і такий, який ділився думками для всіх - в цьому році саме в ці дні відпочиває на Кубі. І це третій раз за цей рік.
А де відпочивають ті, хто його заблокував на цьому форумі навічно?
Обговорили питання - на його думку - де варто в ці буремні одесько-івано-франківсько- львівські - сумські дні створити @запасний аеродром@.
В мене було і є одне бачення - і я цим активно займаюся.
В нього - інше - в він тим дуже активно займається.
А чим займаєтеся ви?
P.S. Благаю: не читайте «валютну гілку». Жалюгідне враження: люди, які не мають грошей купити десяток курячих яєць, рухають мільярди гривень НБУ то туди, то сюди… вгадують курс гривня/долар станом на 3456 рік..,
Поставлю в кінці три крапки…
Додано: Нед 17 лис, 2024 23:35
«А ты запиши пока свой тост в трех экземплярах, и представь потом в письменном виде»)))
Додано: Нед 17 лис, 2024 23:48
Ви там насправді десь «тост» побачили?
Перечитайте другий та третій абзаци.
Можна і четвертий. Про недосяжне.
Додано: Пон 18 лис, 2024 00:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я вже писав на валютній гілці, потерли швидко.
Коли я почав читати форум, там були ще розумні люди начебто скільки років моєму профілю. потім одного обцькували, іншого забанили в підсумку там --- 0 інформації.
Залишився один сибарит і то він вже зараз не пише, та я його не дуже і розумію ті цифри складнуваті для мене.
заблочили людину яка з своїм біткойном вже вийла на 5х. з курсу 55 сміялись, а з 27 чомусь не сміються.
Зате виставляють відео де кажуть 5ть копійок туди - 5 копійьок сюди. Може це тролінг такий правда.
ПС. що можна говорити якщо на форумі пише такий розумник як я)
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