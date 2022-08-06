Додано: Нед 17 лис, 2024 23:29

Прочитав сьогодні в Фейсбук:

«🏗️ Будівництво в Ужгороді продовжує рости❗

☝️ За майже три роки війни об'єми будівництва в Ужгороді втричі перевищили довоєнні показники.

👉 У 2023 році забудовники вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт. У 2024 році очікується зростання ще на 24%.

Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову.

Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських.

💸 Середня ціна квадратного метру в Ужгороді – 48 800 гривень»

Трохи стало шкода учасників форуму, який фактично за останні 8-10 років став джерелом НЕ інформації, а дезінформації та @одурачиванием@ учасників.

«Бал» всі ці роки правили збоченці та нероби, які діяли да принципом трв Сталіна: «Чим гірше - тим краще!», наповнюючи форум дезінформацією, брехнею та дурницями. В ці дні це особливо видно на «валютній гілці» - «на манеже все те же».

Під «все те же» треба розуміти таких невдах по життю та бізнесу, що не дай Боже нікому. Нікому.

Перехрестимося.



Сьогодні досить довго говорив з нашим учасником форуму, якого заблокували десь 2 роки тому.

Реально людина хотіла та могла би багатьох - і мене в тому числі - навчити багато корисному.

Купа ідей і головне - реально реалізованих.



Такого і заблокували навічно.



А він вже третій раз - заблокований навічно і такий, який ділився думками для всіх - в цьому році саме в ці дні відпочиває на Кубі. І це третій раз за цей рік.

А де відпочивають ті, хто його заблокував на цьому форумі навічно?

Обговорили питання - на його думку - де варто в ці буремні одесько-івано-франківсько- львівські - сумські дні створити @запасний аеродром@.

В мене було і є одне бачення - і я цим активно займаюся.

В нього - інше - в він тим дуже активно займається.

А чим займаєтеся ви?



P.S. Благаю: не читайте «валютну гілку». Жалюгідне враження: люди, які не мають грошей купити десяток курячих яєць, рухають мільярди гривень НБУ то туди, то сюди… вгадують курс гривня/долар станом на 3456 рік..,

Поставлю в кінці три крапки…