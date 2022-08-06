Додано: Нед 17 лис, 2024 23:29

Прочитав сьогодні в Фейсбук:

«🏗️ Будівництво в Ужгороді продовжує рости❗

☝️ За майже три роки війни об'єми будівництва в Ужгороді втричі перевищили довоєнні показники.

👉 У 2023 році забудовники вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт. У 2024 році очікується зростання ще на 24%.

Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову.

Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських.

💸 Середня ціна квадратного метру в Ужгороді – 48 800 гривень»

Трохи стало шкода учасників форуму, який фактично за останні 8 років став джерелом НЕ інформації, а дезінформації та @одурачиванием@ учасників.

Сьогодні досить довго говорив з нашим учасником форуму, якого заблокували десь 2 роки тому.

Реально людина хотіла та могла би багатьох - і мене в тому числі - навчити багато чому корисному.

Купа ідей і головне - чого так не вистачає багатьом - реально реалізованих.

Обговорили питання - на його думку - де варто в ці буремні одесько - івано-франківсько - львівські - сумські дні створити @запасний аеродром@.

В мене було і є одне бачення - і я цим активно займаюся.

В нього - інше - в він тим дуже активно займається.



P.S. Благаю: не читайте «валютну гілку». Люди, які рухають мільярди гривень НБУ то туди, то сюди вгадують курс гривня/долар станом на 3456 рік…