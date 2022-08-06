Передавайте зустрічні вітання
Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа ))
Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею.
Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест
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Додано: Пон 18 лис, 2024 09:26
Передавайте зустрічні вітання
Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа ))
Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею.
Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест
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