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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 09:26

  akurt написав:Дописувачам, які цікавилися інвестиціями в закордонну нерухомість, просить передати привітання колись дуже активний учасник форуму - ми всі його знаємо: change_pm.
Зображення
Підпис під фото такий: With love from Cuba!


Передавайте зустрічні вітання
Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа ))
Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею.
Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест
fox767676
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 13.06.20
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  #<1 ... 970971972973
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