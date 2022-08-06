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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 09:26

  akurt написав:Дописувачам, які цікавилися інвестиціями в закордонну нерухомість, просить передати привітання колись дуже активний учасник форуму - ми всі його знаємо: change_pm.
Зображення
Підпис під фото такий: With love from Cuba!


Передавайте зустрічні вітання
Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа ))
Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею.
Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 11:19

  akurt написав:Прочитав сьогодні в Фейсбук:
«🏗️ Будівництво в Ужгороді продовжує рости❗
☝️ За майже три роки війни об'єми будівництва в Ужгороді втричі перевищили довоєнні показники.
👉 У 2023 році забудовники вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт. У 2024 році очікується зростання ще на 24%.
Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову.
Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських.
💸 Середня ціна квадратного метру в Ужгороді – 48 800 гривень»
Трохи стало шкода учасників форуму, який фактично за останні 8 років став джерелом НЕ інформації, а дезінформації та @одурачиванием@ учасників.
Сьогодні досить довго говорив з нашим учасником форуму, якого заблокували десь 2 роки тому.
Реально людина хотіла та могла би багатьох - і мене в тому числі - навчити багато чому корисному.
Купа ідей і головне - чого так не вистачає багатьом - реально реалізованих.
Обговорили питання - на його думку - де варто в ці буремні одесько - івано-франківсько - львівські - сумські дні створити @запасний аеродром@.
В мене було і є одне бачення - і я цим активно займаюся.
В нього - інше - в він тим дуже активно займається.

P.S. Благаю: не читайте «валютну гілку». Люди, які рухають мільярди гривень НБУ то туди, то сюди вгадують курс гривня/долар станом на 3456 рік…

Я знайшов там 1к за 53 куе. Думаєте варто вкластись?
Судя по гугл мапс, Ужгород - село забите.
Я бы съездил туда, но, боюсь товарищи в балаклавах вынесут меня на пол пути вперёд ногами)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:23

  fox767676 написав:Передавайте зустрічні вітання
Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа ))
Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею.
Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест

Пан change_pm - на скільки я знаю - регулярно читає цей форум.
Так що мабуть вже прочитав Ваші вітання.
В розмові сказав, що найкращий час для відвідування Куби - це березень місяць.
А зараз маємо те, що маємо.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:37

  Бетон написав:Я знайшов там 1к за 53 куе. Думаєте варто вкластись?
Судя по гугл мапс, Ужгород - село забите.
Я бы съездил туда, но, боюсь товарищи в балаклавах вынесут меня на пол пути вперёд ногами)

Я був в Ужгороді декілька разів - не сказав би що то село.
На форумі є адекватна людина саме з Ужгорода - пан Дюрі-бачі.
Можна напряму з ним поспілкуватися.
Моя думка - враховуючі сучасні реалії:
- досить непогане місто. Є велика фортеця та Музей української давньої архітектури на кшалт львівського "Шевченковим гай" та аналогічного київського.
- Не всі знають, що там є аеропорт. Він правда, досить специфічний: а) захід літаків на посадку здійснюється з території Словаччини. Існувала Угода між Словаччиною та Україною щодо дозволів на такі польоти. б) До війни рейси виконувалися авіакомпанією "Мотор-Січ". Правда, на застарілих літаках Ан-24.
- Кордон із Словаччиною: дуже приємна річ.
- Є залізнична колія в бік Мукачевого та не тільки.

Дивлячись на ці чинники та події останніх днів, можна вважати, що на сьогодні Ужгород - найнебезпечніше місто в Україні.
akurt
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  #<1 ... 970971972973
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