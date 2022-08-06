akurt написав:

Прочитав сьогодні в Фейсбук:«🏗️ Будівництво в Ужгороді продовжує рости❗☝️ За майже три роки війни об'єми будівництва в Ужгороді втричі перевищили довоєнні показники.👉 У 2023 році забудовники вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт. У 2024 році очікується зростання ще на 24%.Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову.Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських.💸 Середня ціна квадратного метру в Ужгороді – 48 800 гривень»Трохи стало шкода учасників форуму, який фактично за останні 8 років став джерелом НЕ інформації, а дезінформації та @одурачиванием@ учасників.Сьогодні досить довго говорив з нашим учасником форуму, якого заблокували десь 2 роки тому.Реально людина хотіла та могла би багатьох - і мене в тому числі - навчити багато чому корисному.Купа ідей і головне - чого так не вистачає багатьом - реально реалізованих.Обговорили питання - на його думку - де варто в ці буремні одесько - івано-франківсько - львівські - сумські дні створити @запасний аеродром@.В мене було і є одне бачення - і я цим активно займаюся.В нього - інше - в він тим дуже активно займається.P.S. Благаю: не читайте «валютну гілку». Люди, які рухають мільярди гривень НБУ то туди, то сюди вгадують курс гривня/долар станом на 3456 рік…