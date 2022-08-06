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Дописувачам, які цікавилися інвестиціями в закордонну нерухомість, просить передати привітання колись дуже активний учасник форуму - ми всі його знаємо: change_pm. Підпис під фото такий: With love from Cuba!
akurt написав:Дописувачам, які цікавилися інвестиціями в закордонну нерухомість, просить передати привітання колись дуже активний учасник форуму - ми всі його знаємо: change_pm. Підпис під фото такий: With love from Cuba!
Передавайте зустрічні вітання Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа )) Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею. Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест
akurt написав:Прочитав сьогодні в Фейсбук: «🏗️ Будівництво в Ужгороді продовжує рости❗ ☝️ За майже три роки війни об'єми будівництва в Ужгороді втричі перевищили довоєнні показники. 👉 У 2023 році забудовники вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт. У 2024 році очікується зростання ще на 24%. Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову. Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських. 💸 Середня ціна квадратного метру в Ужгороді – 48 800 гривень» Трохи стало шкода учасників форуму, який фактично за останні 8 років став джерелом НЕ інформації, а дезінформації та @одурачиванием@ учасників. Сьогодні досить довго говорив з нашим учасником форуму, якого заблокували десь 2 роки тому. Реально людина хотіла та могла би багатьох - і мене в тому числі - навчити багато чому корисному. Купа ідей і головне - чого так не вистачає багатьом - реально реалізованих. Обговорили питання - на його думку - де варто в ці буремні одесько - івано-франківсько - львівські - сумські дні створити @запасний аеродром@. В мене було і є одне бачення - і я цим активно займаюся. В нього - інше - в він тим дуже активно займається.
Я знайшов там 1к за 53 куе. Думаєте варто вкластись? Судя по гугл мапс, Ужгород - село забите. Я бы съездил туда, но, боюсь товарищи в балаклавах вынесут меня на пол пути вперёд ногами)
fox767676 написав:Передавайте зустрічні вітання Щось Куба на якусь Затоку в несезон схожа )) Розчарування було в Океані на східному узбережжі США. Якесь приазов'я, але з сильною течіею. Cхідне Середземномор'є (від Кіпру до Адріатики) мені здається зе бест
Пан change_pm - на скільки я знаю - регулярно читає цей форум. Так що мабуть вже прочитав Ваші вітання. В розмові сказав, що найкращий час для відвідування Куби - це березень місяць. А зараз маємо те, що маємо.
Бетон написав:Я знайшов там 1к за 53 куе. Думаєте варто вкластись? Судя по гугл мапс, Ужгород - село забите. Я бы съездил туда, но, боюсь товарищи в балаклавах вынесут меня на пол пути вперёд ногами)
Я був в Ужгороді декілька разів - не сказав би що то село. На форумі є адекватна людина саме з Ужгорода - пан Дюрі-бачі. Можна напряму з ним поспілкуватися. Моя думка - враховуючі сучасні реалії: - досить непогане місто. Є велика фортеця та Музей української давньої архітектури на кшалт львівського "Шевченковий гай" та аналогічного київського. - Не всі знають, що там є аеропорт. Він правда, досить специфічний: а) захід літаків на посадку здійснюється з території Словаччини. Існувала Угода між Словаччиною та Україною щодо дозволів на такі польоти. б) До війни рейси виконувалися авіакомпанією "Мотор-Січ". Правда, на застарілих літаках Ан-24. - Кордон із Словаччиною: дуже приємна річ. - Є залізнична колія в бік Мукачевого та не тільки.
Дивлячись на ці чинники та події останніх днів, можна вважати, що на сьогодні Ужгород - найнебезпечніше місто в Україні.
Бетон написав:ну це, скоріше, не помилка, а жахлива недовіра до нац.валюти, яка зламала життя моїм батькам, обнуливши всю їх сберкнижку, потім ці постійні девальвації. в нашій країні все, що чогось варте ніколи не рахуть в гривні. автомобілі, нерухомість, все, що хоч якось коштовне - в баксах.
злотий хіба це взагалі співставний з гривнею. ясно, що поляки впевнені в своїй валюті.
Держава завжди хоче відбирати в українців. Заощадження, зараз за життям до багатьох прийшли.
То гра на дудці приборкувача змій. Сьогодні розмовляв з ріелтором. Думки прямо протилежні. Дивився один обʼєкт. Каже, якщо за готівку - торгуйся як хочеш, ринок стоїть, кредитів не беруть, навіть якщо захочуть взяти і подадуться, то децизія лише після НР буде.