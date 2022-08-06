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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 00:24

  gonchik74 написав:кредитів не беруть, навіть якщо захочуть взяти і подадуться, то децизія лише після НР буде.

Чого так? Мені за 3 тижні дали, і це у різдвяно-новорічний період та з купою заявок під БК2%.
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  #<1 ... 972973974975
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