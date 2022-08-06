Чого так? Мені за 3 тижні дали, і це у різдвяно-новорічний період та з купою заявок під БК2%.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 00:24
Додано: Чет 21 лис, 2024 09:30
Зараз Варшавська біржа у вільному падінні - всі хто інвестував з початку року - в мінусах. Тому можливо виводять гроші і вкладаються?
Стосовно кредитів, то не всі зможуть потянути 9% річних при ціні кавалерки в 750 тис., для цього приблизно треба робити вплати 5 тис. протягом 30 років, для цього треба нетто 10 тис., для нетто в 10 тис треба брутто 16 тис., а 16 тис. брутто - 4 кує в місяць - доволі непагана ЗП для життя в ЄС, а тут кавалірка на 30 років. Якщо є діти - то шанс отримання кредиту йде до нуля.
Тому мій прогноз - всі будуть чекати або якихось шарових кредитів від держави, або зниження отих 9% (вібор + маржа банку).
За готівкових клієнтів - от я не бачив щоб пропонували якийсь солідний дисконт. Звичайно звертався тільки до забудовників. Вони таке враження проплатили уряду Туска, і чекають програми шарового кредитування. Більшість забудовників просто не хочуть зараз продавати квартири. Маржинальність їх бізнесу складає 30-40%, а тим часом вони тримають готові квартири не проданими.
От приклад, ЖК зданий
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 21 лис, 2024 09:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 лис, 2024 09:31
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03
Я не сперечався і не розпитував. Що казав, те я й слухав.
Дзвонила мала, вчиться в Нідерландах. Каже, що муніципалітет пише листи і призначає зустрічі власникам житла. Качають на те, щоб виселяли сінглів/пари і брали на квартиру сімʼї біженців з дітьми. Мала в шоці. Поточну хату шукала півроку, я сам косметику робив, а тепер можуть попросити на вихід. Я щоправда не бачив договору, але не думаю, що там якісь притомні штрафні за передчасне розірвання договору власником:(
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53
А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?
В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:17
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:31
Це не той, що вклався в Ліверпуль колись? Цікаво як зараз розвивається рн Ліверпуля. Адже доволі незвична для нашого форуму інвестиція була (мається на увазі не країна, а саме місто)
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