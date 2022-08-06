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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 00:24

  gonchik74 написав:кредитів не беруть, навіть якщо захочуть взяти і подадуться, то децизія лише після НР буде.

Чого так? Мені за 3 тижні дали, і це у різдвяно-новорічний період та з купою заявок під БК2%.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:30

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:Поки що обвал відкладається.
https://businessinsider.com.pl/nierucho ... mi/l68c28v

То гра на дудці приборкувача змій. Сьогодні розмовляв з ріелтором. Думки прямо протилежні. Дивився один обʼєкт. Каже, якщо за готівку - торгуйся як хочеш, ринок стоїть, кредитів не беруть, навіть якщо захочуть взяти і подадуться, то децизія лише після НР буде.

Зараз Варшавська біржа у вільному падінні - всі хто інвестував з початку року - в мінусах. Тому можливо виводять гроші і вкладаються?

Стосовно кредитів, то не всі зможуть потянути 9% річних при ціні кавалерки в 750 тис., для цього приблизно треба робити вплати 5 тис. протягом 30 років, для цього треба нетто 10 тис., для нетто в 10 тис треба брутто 16 тис., а 16 тис. брутто - 4 кує в місяць - доволі непагана ЗП для життя в ЄС, а тут кавалірка на 30 років. Якщо є діти - то шанс отримання кредиту йде до нуля.

Тому мій прогноз - всі будуть чекати або якихось шарових кредитів від держави, або зниження отих 9% (вібор + маржа банку).

За готівкових клієнтів - от я не бачив щоб пропонували якийсь солідний дисконт. Звичайно звертався тільки до забудовників. Вони таке враження проплатили уряду Туска, і чекають програми шарового кредитування. Більшість забудовників просто не хочуть зараз продавати квартири. Маржинальність їх бізнесу складає 30-40%, а тим часом вони тримають готові квартири не проданими.

От приклад, ЖК зданий https://www.cieszynska9.pl/lista, там вже живуть люди, всього 230 квартир, 66 ще не продані!
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 21 лис, 2024 09:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:31

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:кредитів не беруть, навіть якщо захочуть взяти і подадуться, то децизія лише після НР буде.

Чого так? Мені за 3 тижні дали, і це у різдвяно-новорічний період та з купою заявок під БК2%.

Зараз набагато швидше дадуть. Тільки треба мати здольність.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:кредитів не беруть, навіть якщо захочуть взяти і подадуться, то децизія лише після НР буде.

Чого так? Мені за 3 тижні дали, і це у різдвяно-новорічний період та з купою заявок під БК2%.

Я не сперечався і не розпитував. Що казав, те я й слухав.
Дзвонила мала, вчиться в Нідерландах. Каже, що муніципалітет пише листи і призначає зустрічі власникам житла. Качають на те, щоб виселяли сінглів/пари і брали на квартиру сімʼї біженців з дітьми. Мала в шоці. Поточну хату шукала півроку, я сам косметику робив, а тепер можуть попросити на вихід. Я щоправда не бачив договору, але не думаю, що там якісь притомні штрафні за передчасне розірвання договору власником:(
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53

  Бетон написав:Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено

А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?

В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:17

Wyborcza.pl jako przykład nowych realiów podaje przypadek, kiedy po długich ośmiu miesiącach starań, jedno z mieszkań na warszawskiej Woli, pierwotnie oferowane za 14 tys. zł za m kw., zostało sprzedane za znacznie niższą kwotę – 10,5 tys. zł za m kw.

https://noizz.pl/design/oferowal-mieszk ... -r/q1m97hv
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:31

  akurt написав:Дописувачам, які цікавилися інвестиціями в закордонну нерухомість, просить передати привітання колись дуже активний учасник форуму - ми всі його знаємо: change_pm.
Зображення
Підпис під фото такий: With love from Cuba!

Це не той, що вклався в Ліверпуль колись? Цікаво як зараз розвивається рн Ліверпуля. Адже доволі незвична для нашого форуму інвестиція була (мається на увазі не країна, а саме місто)
The_Rebel
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