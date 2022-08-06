Чого так? Мені за 3 тижні дали, і це у різдвяно-новорічний період та з купою заявок під БК2%.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 00:24
Додано: Чет 21 лис, 2024 09:30
Зараз Варшавська біржа у вільному падінні - всі хто інвестував з початку року - в мінусах. Тому можливо виводять гроші і вкладаються?
Стосовно кредитів, то не всі зможуть потянути 9% річних при ціні кавалерки в 750 тис., для цього приблизно треба робити вплати 5 тис. протягом 30 років, для цього треба нетто 10 тис., для нетто в 10 тис треба брутто 16 тис., а 16 тис. брутто - 4 кує в місяць - доволі непагана ЗП для життя в ЄС, а тут кавалірка на 30 років. Якщо є діти - то шанс отримання кредиту йде до нуля.
Тому мій прогноз - всі будуть чекати або якихось шарових кредитів від держави, або зниження отих 9% (вібор + маржа банку).
За готівкових клієнтів - от я не бачив щоб пропонували якийсь солідний дисконт. Звичайно звертався тільки до забудовників. Вони таке враження проплатили уряду Туска, і чекають програми шарового кредитування. Більшість забудовників просто не хочуть зараз продавати квартири. Маржинальність їх бізнесу складає 30-40%, а тим часом вони тримають готові квартири не проданими.
От приклад, ЖК зданий
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 21 лис, 2024 09:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 лис, 2024 09:31
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03
Я не сперечався і не розпитував. Що казав, те я й слухав.
Дзвонила мала, вчиться в Нідерландах. Каже, що муніципалітет пише листи і призначає зустрічі власникам житла. Качають на те, щоб виселяли сінглів/пари і брали на квартиру сімʼї біженців з дітьми. Мала в шоці. Поточну хату шукала півроку, я сам косметику робив, а тепер можуть попросити на вихід. Я щоправда не бачив договору, але не думаю, що там якісь притомні штрафні за передчасне розірвання договору власником:(
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53
А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?
В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:17
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:31
Це не той, що вклався в Ліверпуль колись? Цікаво як зараз розвивається рн Ліверпуля. Адже доволі незвична для нашого форуму інвестиція була (мається на увазі не країна, а саме місто)
Додано: Чет 21 лис, 2024 23:16
Я точно не пам"ятаю, чи ділився він ідеями вкладення саме в Ліверпуль, але досить довго - до того, як на форумі залишили в основному тих, хто відверто та відкрито лається російським матом - дійсно був єдиним експертом по інвестиціям у Велику Британію.
Я інколи скромно додавав про Велику Британію на прикладі сина мого колеги по роботі.
Я зараз точно не знаю, що саме в нього з тими інвестиціями - він говорив, що були ідеї та варіанти - але повірте, зараз у нього все ОК, або більше, ніж ОК.
Я не отримав від нього дозволу на публікацію того, над чим він зараз працює, але скажу відверто: сам був здивований.... дуже цікаво.
Додано: Чет 21 лис, 2024 23:41
Де ж воно в світі безпечно?
Події останніх днів знову ставлять на перше місце турботу про те, де ж воно в світі жити безпечніше?
В ці дні я ще перебуваю на півдні Франції, де маю дуже важливі справи, та і не хочеш - а звертаєш увагу на те, що французи НЕ ЛОВЛЯТЬ ГАВ.
Регулярно ідуть тренувальні польоти винищувачів - промо над головою. А це вперше побачив військово-транспортні літаки з 4-ма двигунами - марку/модель не знаю, летів прямо над тим будинком, де я орендую квартиру - майже над самою головою і дуже низько.
В світі цього мене особисто тішать думки та дописи людей, які ніколи в житті не були в Туреччині - і ніколи в житті мабуть вже не будуть - з розказати/вигадками/домислами всілякої дурні про "султанів Османської імперії", останній з яких жив десь 100 років тому або більше.
Щоби не говорили жінконенавистники - ой, вибачаюсь - султаноненавистники - в сучасних умовах Турецька республіка є еталоном безпеки: потужна армія + потужний флот + потужні повітряні сили + відсутність психічно хворих сусідів...
Реальність така: наші люди живуть в Туреччині - і як інвестори за підсумками жовтня 2024 вийшли знову на ТРЕТЄ місце серед іноземців, які вкладаються в нерухомість в Туреччині.
Гріх не вкластися: тільки сьогодні говорив з нашою жінкою - вона заміжня за турком - виставляють 2-к квартиру, якій 2 роки, на продаж за ціною в 1 700 000 лір або близько 50 000 доларів.
Получається, що реально на сьогодні можна купити "Запасний аеродром" або якщо хочете "Бомбосховище" за 50 000 доларів, в якому завжди буде світло, тепло та вода.
Нехай і не в центрі, і не біля самого моря...
Як діяли інвестори в турецьку нерухомість в жовтні (за даними Інституту статистики Туреччини)?
1. Загальна ситуація по країні: у жовтні по всій Туреччині було продано 165 138 квартир/будинків - тобто зростання на 76,1%!!! порівняно з тим же місяцем попереднього року. Більше продажів за попередні роки було тільки в грудні 2022 року.
2. Інвестиції іноземців: у жовтні іноземцям було продано 2 122 квартири: продажі квартир іноземцям у жовтні скоротилися на 16,3% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 122.
Цифра 2 122 добре корелює з кількість квартир, куплених в попередні місяці: практично весь 2024 рік (крім "ямки" - яку я прогнозував - в квітні 2024 року) щомісяця стабільно купували 2100-2200 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством:
Зауважу тільки, що українці демонструють просто разючу стабільність: стабільно купують плюс/мінус 136 квартир на місяць. Трохи відстали німці...
Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: в мене враження, що з країни Назарбаєва тихенько та впевнено виїжджають багаті люди. В тому числі дуже багаті...
P.S. Нікого ні до чого не умовляю - мені (чесно кажучі) байдуже. Мене ж ніхто не умовляє купити квартиру в Києві. чи в Харкові, чи в Одесі... Я сам НЕ перебуваю в Анталії з початку липня 2024 року. Тобто думати ВАМ, а не мені.
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