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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лис, 2024 01:00
BIGor написав: Бетон написав:
Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено
А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?
В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.
без понятия.
оно вроде предложений полно, пока не начал конкретно выбирать. на жаль, теж є утки. того нема, а залишилось ось це і починається
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