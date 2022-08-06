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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 01:00

  BIGor написав:
  Бетон написав:Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено

А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?

В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.

без понятия.
оно вроде предложений полно, пока не начал конкретно выбирать. на жаль, теж є утки. того нема, а залишилось ось це і починається
Бетон
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  #<1 ... 973974975976
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