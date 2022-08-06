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Бетон написав:Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем. Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний. Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено
А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?
В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.
без понятия. оно вроде предложений полно, пока не начал конкретно выбирать. на жаль, теж є утки. того нема, а залишилось ось це і починається
Події останніх днів знову ставлять на перше місце турботу про те, де ж воно в світі жити безпечніше? В ці дні я ще перебуваю на півдні Франції, де маю дуже важливі справи, та і не хочеш - а звертаєш увагу на те, що французи НЕ ЛОВЛЯТЬ ГАВ. Регулярно ідуть тренувальні польоти винищувачів - промо над головою. А це вперше побачив військово-транспортні літаки з 4-ма двигунами - марку/модель не знаю, летів прямо над тим будинком, де я орендую квартиру - майже над самою головою і дуже низько.
В світі цього мене особисто тішать думки та дописи людей, які ніколи в житті не були в Туреччині - і ніколи в житті мабуть вже не будуть - з розказати/вигадками/домислами всілякої дурні про "султанів Османської імперії", останній з яких жив десь 100 років тому або більше. Щоби не говорили жінконенавистники - ой, вибачаюсь - султаноненавистники - в сучасних умовах Турецька республіка є еталоном безпеки: потужна армія + потужний флот + потужні повітряні сили + відсутність психічно хворих сусідів...
Реальність така: наші люди живуть в Туреччині - і як інвестори за підсумками жовтня 2024 вийшли знову на ТРЕТЄ місце серед іноземців, які вкладаються в нерухомість в Туреччині. Гріх не вкластися: тільки сьогодні говорив з нашою жінкою - вона заміжня за турком - виставляють 2-к квартиру, якій 2 роки, на продаж за ціною в 1 700 000 лір або близько 50 000 доларів. Получається, що реально на сьогодні можна купити "Запасний аеродром" або якщо хочете "Бомбосховище" за 50 000 доларів, в якому завжди буде світло, тепло та вода. Нехай і не в центрі, і не біля самого моря...
Як діяли інвестори в турецьку нерухомість в жовтні (за даними Інституту статистики Туреччини)?
1. Загальна ситуація по країні: у жовтні по всій Туреччині було продано 165 138 квартир/будинків - тобто зростання на 76,1%!!! порівняно з тим же місяцем попереднього року. Більше продажів за попередні роки було тільки в грудні 2022 року.
2. Інвестиції іноземців: у жовтні іноземцям було продано 2 122 квартири: продажі квартир іноземцям у жовтні скоротилися на 16,3% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 122. Цифра 2 122 добре корелює з кількість квартир, куплених в попередні місяці: практично весь 2024 рік (крім "ямки" - яку я прогнозував - в квітні 2024 року) щомісяця стабільно купували 2100-2200 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством:
Зауважу тільки, що українці демонструють просто разючу стабільність: стабільно купують плюс/мінус 136 квартир на місяць. Трохи відстали німці...
Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: в мене враження, що з країни Назарбаєва тихенько та впевнено виїжджають багаті люди. В тому числі дуже багаті...
P.S. Нікого ні до чого не умовляю - мені (чесно кажучі) байдуже. Мене ж ніхто не умовляє купити квартиру в Києві. чи в Харкові, чи в Одесі... Я сам НЕ перебуваю в Анталії з початку липня 2024 року. Тобто думати ВАМ, а не мені.
Семёныч, а расскажите ка нам как турки платят сейчас ипотеку и под какой реальный процент То что они могли что то купить при курсе 3-4-5... и теперь счастливы, что долг в лирах, можно опустить.
Менорович! Воно тобі треба? Іпотеки в іноземній валюті ти ніколи не мав та ніколи не матимеш. Я теж ніколи нічого в кредит не купував - тому і вивчати те питання не хочу.
Бум цін на нерухомість почався - здається - в 2020 році - з травня - коли процент по іпотеці опустили до 0,64% на місяць (тут рахують за місяць) - тоді гребли квартири без зупинки. Наші люди говорили, що з ночі під рієлторськими конторами черги вже були з мішками грошей. То у Вас на Чечеловці все розказують всіляку дурню, що в Туреччині 85 000 000 населення - всі жебраки. Ой, не жебраки... Подивіться ж цифри - в жовтні купили квартир на 2/3 більше, ніж в вересні. А у Вас в Сухачовці скільки купили?
Так що я того не знаю, читав аналіз того, як до людей гроші мішками падають - і не через хабарі пані Крупи. Просто по депозитах зараз відсоток до 50% річних. Так розумні люди як роблять: - продають квартиру, заточену під орендарів - припустимо за 3 000 000 лір. - депозит тільки в 1 000 000 лір приносить в місяць грошей БІЛЬШЕ, ніж здача в оренду квартири (наприклад, зараз діапазон цін в Анталії від 15 000 лір до 25 000 лір - то десь від 400 доларів). А депозит на 32 дня дає до 45 000 лір. А три (ТРИ) таких депозити дозволяють їсти червону ікру, закусюючи чорною та запиваючи "Раки"... Такі ось справи...