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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 01:00

  BIGor написав:
  Бетон написав:Моя квартира здається, але покупці готові купить разом з орендарем.
Так що на своєму місцевому рівні відмічаю, що попит значний.
Потім, я зараз не можу знайти вільну квартиру у девелопера, все викуплено

А який смисл покупцям купляти з віддачею в 4% максимум? В чому сенс?

В Кракові повно готових ЖК з квартирами в пропозиції.

без понятия.
оно вроде предложений полно, пока не начал конкретно выбирать. на жаль, теж є утки. того нема, а залишилось ось це і починається
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 07:01

  akurt написав:Де ж воно в світі безпечно?

Події останніх днів знову ставлять на перше місце турботу про те, де ж воно в світі жити безпечніше?
В ці дні я ще перебуваю на півдні Франції, де маю дуже важливі справи, та і не хочеш - а звертаєш увагу на те, що французи НЕ ЛОВЛЯТЬ ГАВ.
Регулярно ідуть тренувальні польоти винищувачів - промо над головою. А це вперше побачив військово-транспортні літаки з 4-ма двигунами - марку/модель не знаю, летів прямо над тим будинком, де я орендую квартиру - майже над самою головою і дуже низько.

В світі цього мене особисто тішать думки та дописи людей, які ніколи в житті не були в Туреччині - і ніколи в житті мабуть вже не будуть - з розказати/вигадками/домислами всілякої дурні про "султанів Османської імперії", останній з яких жив десь 100 років тому або більше.
Щоби не говорили жінконенавистники - ой, вибачаюсь - султаноненавистники - в сучасних умовах Турецька республіка є еталоном безпеки: потужна армія + потужний флот + потужні повітряні сили + відсутність психічно хворих сусідів...

Реальність така: наші люди живуть в Туреччині - і як інвестори за підсумками жовтня 2024 вийшли знову на ТРЕТЄ місце серед іноземців, які вкладаються в нерухомість в Туреччині.
Гріх не вкластися: тільки сьогодні говорив з нашою жінкою - вона заміжня за турком - виставляють 2-к квартиру, якій 2 роки, на продаж за ціною в 1 700 000 лір або близько 50 000 доларів.
Получається, що реально на сьогодні можна купити "Запасний аеродром" або якщо хочете "Бомбосховище" за 50 000 доларів, в якому завжди буде світло, тепло та вода.
Нехай і не в центрі, і не біля самого моря...

Як діяли інвестори в турецьку нерухомість в жовтні (за даними Інституту статистики Туреччини)?

1. Загальна ситуація по країні: у жовтні по всій Туреччині було продано 165 138 квартир/будинків - тобто зростання на 76,1%!!! порівняно з тим же місяцем попереднього року. Більше продажів за попередні роки було тільки в грудні 2022 року.

2. Інвестиції іноземців: у жовтні іноземцям було продано 2 122 квартири: продажі квартир іноземцям у жовтні скоротилися на 16,3% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 122.
Цифра 2 122 добре корелює з кількість квартир, куплених в попередні місяці: практично весь 2024 рік (крім "ямки" - яку я прогнозував - в квітні 2024 року) щомісяця стабільно купували 2100-2200 квартир.

3. Розподіл інвесторів за громадянством:
Зображення

Зауважу тільки, що українці демонструють просто разючу стабільність: стабільно купують плюс/мінус 136 квартир на місяць. Трохи відстали німці...

Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: в мене враження, що з країни Назарбаєва тихенько та впевнено виїжджають багаті люди. В тому числі дуже багаті...

P.S. Нікого ні до чого не умовляю - мені (чесно кажучі) байдуже. Мене ж ніхто не умовляє купити квартиру в Києві. чи в Харкові, чи в Одесі... Я сам НЕ перебуваю в Анталії з початку липня 2024 року. Тобто думати ВАМ, а не мені.

Семёныч, а расскажите ка нам как турки платят сейчас ипотеку и под какой реальный процент
То что они могли что то купить при курсе 3-4-5... и теперь счастливы, что долг в лирах, можно опустить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 08:53

Менорович!
Воно тобі треба? Іпотеки в іноземній валюті ти ніколи не мав та ніколи не матимеш.
Я теж ніколи нічого в кредит не купував - тому і вивчати те питання не хочу.

Бум цін на нерухомість почався - здається - в 2020 році - з травня - коли процент по іпотеці опустили до 0,64% на місяць (тут рахують за місяць) - тоді гребли квартири без зупинки. Наші люди говорили, що з ночі під рієлторськими конторами черги вже були з мішками грошей.
То у Вас на Чечеловці все розказують всіляку дурню, що в Туреччині 85 000 000 населення - всі жебраки. Ой, не жебраки... Подивіться ж цифри - в жовтні купили квартир на 2/3 більше, ніж в вересні. А у Вас в Сухачовці скільки купили?

Так що я того не знаю, читав аналіз того, як до людей гроші мішками падають - і не через хабарі пані Крупи. Просто по депозитах зараз відсоток до 50% річних.
Так розумні люди як роблять:
- продають квартиру, заточену під орендарів - припустимо за 3 000 000 лір.
- депозит тільки в 1 000 000 лір приносить в місяць грошей БІЛЬШЕ, ніж здача в оренду квартири (наприклад, зараз діапазон цін в Анталії від 15 000 лір до 25 000 лір - то десь від 400 доларів). А депозит на 32 дня дає до 45 000 лір.
А три (ТРИ) таких депозити дозволяють їсти червону ікру, закусюючи чорною та запиваючи "Раки"...
Такі ось справи...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:59

  BIGor написав:
  flyman написав:Стагнація в Польщі навряд чи буде.

Для висновку чи буде стагнація, чи ні треба подивитись три важливі графіки
1. Торговий баланс - тренд - в мінус https://tradingeconomics.com/poland/balance-of-trade
2. Куди йде основний експорт - в Німеччину де закриваються заводи https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-country
3. Що є основним експортом - деталі для автопрому, електричні прилади ітд - основний замовник вього цього дивіться п.2 https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-category

якщо заводи закрились в ФРН то відкрились в іншому місці, отже зміниться тільки логістика
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Изучаю небольшие города Польши 40..70 тысяч населения.
Новую кавалерку можно купить за 70 тысяч долларов.
И сдать за 1600 злотых.
Жк Аура в быдгощ почти 2к стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:32

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Стагнація в Польщі навряд чи буде.

Для висновку чи буде стагнація, чи ні треба подивитись три важливі графіки
1. Торговий баланс - тренд - в мінус https://tradingeconomics.com/poland/balance-of-trade
2. Куди йде основний експорт - в Німеччину де закриваються заводи https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-country
3. Що є основним експортом - деталі для автопрому, електричні прилади ітд - основний замовник вього цього дивіться п.2 https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-category

якщо заводи закрились в ФРН то відкрились в іншому місці, отже зміниться тільки логістика

Щось твоя логіка не працює
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska ... 45703.html
Polska fabryka silników zakończyła działalność. Linie produkcyjne wywieziono do Brazylii

Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność w 2003 roku. Od tego czasu wyprodukowała ponad 7,3 mln nowoczesnych silników, które były wykorzystywane w takich modelach marek jak Fiat, Jeep czy Suzuki.


Чи інше
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejn ... 37647.html
Ford przenosi produkcję baterii do samochodów elektrycznych z zakładu pod Wrocławiem do Stanów Zjednoczonych. O zmianach poinformowała spółka LG Energy Solution, która wytwarza baterie do Forda Mustanga Mach-E. Jak wynika z komunikatu, warunki w USA są korzystniejsze m.in. ze względu na ulgi podatkowe. Obecnie nie wiadomo, czy ta będzie skutkować zwolnieniami w polskiej fabryce.
BIGor
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