akurt написав:

1. Загальна ситуація по країні:

2. Інвестиції іноземців:

минулого року

3. Розподіл інвесторів за громадянством:

Події останніх днів знову ставлять на перше місце турботу про те, де ж воно в світі жити безпечніше?В ці дні я ще перебуваю на півдні Франції, де маю дуже важливі справи, та і не хочеш - а звертаєш увагу на те, що французи НЕ ЛОВЛЯТЬ ГАВ.Регулярно ідуть тренувальні польоти винищувачів - промо над головою. А це вперше побачив військово-транспортні літаки з 4-ма двигунами - марку/модель не знаю, летів прямо над тим будинком, де я орендую квартиру - майже над самою головою і дуже низько.В світі цього мене особисто тішать думки та дописи людей, які ніколи в житті не були в Туреччині - і ніколи в житті мабуть вже не будуть - з розказати/вигадками/домислами всілякої дурні про "султанів Османської імперії", останній з яких жив десь 100 років тому або більше.Щоби не говорили жінконенавистники - ой, вибачаюсь - султаноненавистники - в сучасних умовах Турецька республіка є еталоном безпеки: потужна армія + потужний флот + потужні повітряні сили + відсутність психічно хворих сусідів...Реальність така: наші люди живуть в Туреччині - і як інвестори за підсумками жовтня 2024 вийшли знову на ТРЕТЄ місце серед іноземців, які вкладаються в нерухомість в Туреччині.Гріх не вкластися: тільки сьогодні говорив з нашою жінкою - вона заміжня за турком - виставляють 2-к квартиру, якій 2 роки, на продаж за ціною в 1 700 000 лір або близько 50 000 доларів.Получається, що реально на сьогодні можна купити "Запасний аеродром" або якщо хочете "Бомбосховище" за 50 000 доларів, в якому завжди буде світло, тепло та вода.Нехай і не в центрі, і не біля самого моря...Як діяли інвестори в турецьку нерухомість в жовтні (за даними Інституту статистики Туреччини)?у жовтні по всій Туреччині було продано 165 138 квартир/будинків - тобтопорівняно з тим же місяцем попереднього року. Більше продажів за попередні роки було тільки в грудні 2022 року.у жовтні іноземцям було продано 2 122 квартири: продажі квартир іноземцям у жовтні скоротилися на 16,3% порівняно з тим же місяцемі склали 2 122.Цифра 2 122 добре корелює з кількість квартир, куплених в попередні місяці: практично весь 2024 рік (крім "ямки" - яку я прогнозував - в квітні 2024 року) щомісяця стабільно купували 2100-2200 квартир.Зауважу тільки, що українці демонструють просто разючу стабільність: стабільно купують плюс/мінусТрохи відстали німці...Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: в мене враження, що з країни Назарбаєва тихенько та впевнено виїжджають багаті люди. В тому числі дуже багаті...Нікого ні до чого не умовляю - мені (чесно кажучі) байдуже. Мене ж ніхто не умовляє купити квартиру в Києві. чи в Харкові, чи в Одесі... Я сам НЕ перебуваю в Анталії з початку липня 2024 року.