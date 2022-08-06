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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 974975976977
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:57

  akurt написав:Дякую.
Ми люди дикі - у валютах не розбираємося…

почитав про Мілан, нахлинули спогади..
якщо не здохну від ЯО, поїду.
заповіт
випийте за нас просеко з тарталетами з прошутто
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:Жк Аура в быдгощ почти 2к стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%

Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:23

  BIGor написав:
  Бетон написав:Жк Аура в быдгощ почти 2к стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%

Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.

1700..1800.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Bigor. а що з курсом? вже 4,132
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:29

  Бетон написав:Bigor. а що з курсом? вже 4,132

Пара eur/usd, pln привʼязаний до eur. З 330 не буде 7 при оренді 1800. Де простої, де косметика?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:45

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:Bigor. а що з курсом? вже 4,132

Пара eur/usd, pln привʼязаний до eur. З 330 не буде 7 при оренді 1800. Де простої, де косметика?

забув додати ремонт. проф деформація)
Бетон
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  #<1 ... 974975976977
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