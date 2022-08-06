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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:57
akurt написав:
Дякую.
Ми люди дикі - у валютах не розбираємося…
почитав про Мілан, нахлинули спогади..
якщо не здохну від ЯО, поїду.
заповіт
випийте за нас просеко з тарталетами з прошутто
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Бетон
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Додано: Суб 23 лис, 2024 00:18
Бетон написав:
Жк Аура в быдгощ почти 2к
стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%
Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к
? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.
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BIGor
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Додано: Суб 23 лис, 2024 00:23
BIGor написав: Бетон написав:
Жк Аура в быдгощ почти 2к
стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%
Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к
? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.
1700..1800.
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Бетон
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Додано: Суб 23 лис, 2024 00:27
Bigor. а що з курсом? вже 4,132
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Бетон
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Додано: Суб 23 лис, 2024 00:29
Бетон написав:
Bigor. а що з курсом? вже 4,132
Пара eur/usd, pln привʼязаний до eur. З 330 не буде 7 при оренді 1800. Де простої, де косметика?
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gonchik74
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Додано: Суб 23 лис, 2024 00:45
gonchik74 написав: Бетон написав:
Bigor. а що з курсом? вже 4,132
Пара eur/usd, pln привʼязаний до eur. З 330 не буде 7 при оренді 1800. Де простої, де косметика?
забув додати ремонт. проф деформація)
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