почитав про Мілан, нахлинули спогади..
якщо не здохну від ЯО, поїду.
заповіт
випийте за нас просеко з тарталетами з прошутто
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:57
Додано: Суб 23 лис, 2024 00:18
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Суб 23 лис, 2024 00:23
Додано: Суб 23 лис, 2024 00:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Bigor. а що з курсом? вже 4,132
Додано: Суб 23 лис, 2024 00:29
Додано: Суб 23 лис, 2024 00:45
Додано: Суб 23 лис, 2024 05:34
“Приватна оселя» у Франції - це приватний будинок в 1 або 2 поверхи, розташований на ділянці землі «під забудову» площею від 15 до 50 соток. Частіше ближче до «50». Як правило, до такої оселі додається поле під кукурудзу або соняшник в декілька гектарів. Таке поле здають в оренду землеробам.
Інколи замість поля може бути ліс. Дивно, але реально просто так ходять косулі та фазани.
В ліс НЕ можна заходити: приватна власність. Тобто не можна зайти в ліс та назбирати гілки/дрова наприклад для каміна.
Додано: Суб 23 лис, 2024 06:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Семёныч - давай НЕнагугленное фото прелестей 16века с портретами Д'Артаньмява и фазанами и лучше Ламбургуней возле зоны барбекю в полгектара
Для Бетона персонально - внутри прелести, посмотрим помнит ли Де'Голля тот свеженький модный ремонт обойками и масляными красками
По поводу Эрдогании вопрос повторяю - как платятся турками ипотечные кредиты при ставке центробанка 50% годовых и некислых страховках банков от халяльных просрочек и неплатежей?
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