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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 974975976977
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:57

  akurt написав:Дякую.
Ми люди дикі - у валютах не розбираємося…

почитав про Мілан, нахлинули спогади..
якщо не здохну від ЯО, поїду.
заповіт
випийте за нас просеко з тарталетами з прошутто
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:Жк Аура в быдгощ почти 2к стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%

Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:23

  BIGor написав:
  Бетон написав:Жк Аура в быдгощ почти 2к стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%

Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.

1700..1800.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Bigor. а що з курсом? вже 4,132
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:29

  Бетон написав:Bigor. а що з курсом? вже 4,132

Пара eur/usd, pln привʼязаний до eur. З 330 не буде 7 при оренді 1800. Де простої, де косметика?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 00:45

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:Bigor. а що з курсом? вже 4,132

Пара eur/usd, pln привʼязаний до eur. З 330 не буде 7 при оренді 1800. Де простої, де косметика?

забув додати ремонт. проф деформація)
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 05:34

  gonchik74 написав:Ще би розуміти, що криється під назвою «приватна оселя») Кавалірка в надцять метрів теж для когось є приватною оселею, а для когось і цоколь) Та й локації на відрізку 1тис з хвостом км теж різні.

“Приватна оселя» у Франції - це приватний будинок в 1 або 2 поверхи, розташований на ділянці землі «під забудову» площею від 15 до 50 соток. Частіше ближче до «50». Як правило, до такої оселі додається поле під кукурудзу або соняшник в декілька гектарів. Таке поле здають в оренду землеробам.
Інколи замість поля може бути ліс. Дивно, але реально просто так ходять косулі та фазани.
В ліс НЕ можна заходити: приватна власність. Тобто не можна зайти в ліс та назбирати гілки/дрова наприклад для каміна.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 06:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Семёныч - давай НЕнагугленное фото прелестей 16века с портретами Д'Артаньмява и фазанами и лучше Ламбургуней возле зоны барбекю в полгектара
Для Бетона персонально - внутри прелести, посмотрим помнит ли Де'Голля тот свеженький модный ремонт обойками и масляными красками
По поводу Эрдогании вопрос повторяю - как платятся турками ипотечные кредиты при ставке центробанка 50% годовых и некислых страховках банков от халяльных просрочек и неплатежей?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 09:14

  akurt написав:
  gonchik74 написав:Ще би розуміти, що криється під назвою «приватна оселя») Кавалірка в надцять метрів теж для когось є приватною оселею, а для когось і цоколь) Та й локації на відрізку 1тис з хвостом км теж різні.

“Приватна оселя» у Франції - це приватний будинок в 1 або 2 поверхи, розташований на ділянці землі «під забудову» площею від 15 до 50 соток. Частіше ближче до «50». Як правило, до такої оселі додається поле під кукурудзу або соняшник в декілька гектарів. Таке поле здають в оренду землеробам.
Інколи замість поля може бути ліс. Дивно, але реально просто так ходять косулі та фазани.
В ліс НЕ можна заходити: приватна власність. Тобто не можна зайти в ліс та назбирати гілки/дрова наприклад для каміна.

Ну що сказати - предметно)
Як і подешевшання європейської нерухомості на 10%. То нічого, що крос вже пару місяців висів на відмітці 1.08 перед тим, як знизитись до 1.04)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:18

  Бетон написав:Bigor. а що з курсом? вже 4,132

Навіть більше, 4,15. Приємно коли кількість злотих на рахунку росте кожен день. Треба щоб так і далі продожувалось - буде паркомісце в подарунок.

Відносно євро злотий ще на мінімумах 4,33, будемо далі спотерігати.

Виходить так - для купуючих на ПРЖН вигідний слабкий злотий, а для здаючих в оренду вигідний сильний злотий.
BIGor
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