Polska fabryka silników zakończyła działalność. Linie produkcyjne wywieziono do Brazylii Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność w 2003 roku. Od tego czasu wyprodukowała ponad 7,3 mln nowoczesnych silników, które były wykorzystywane w takich modelach marek jak Fiat, Jeep czy Suzuki.

Ford przenosi produkcję baterii do samochodów elektrycznych z zakładu pod Wrocławiem do Stanów Zjednoczonych. O zmianach poinformowała spółka LG Energy Solution, która wytwarza baterie do Forda Mustanga Mach-E. Jak wynika z komunikatu, warunki w USA są korzystniejsze m.in. ze względu na ulgi podatkowe. Obecnie nie wiadomo, czy ta będzie skutkować zwolnieniami w polskiej fabryce.