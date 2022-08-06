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Polska fabryka silników zakończyła działalność. Linie produkcyjne wywieziono do Brazylii
Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność w 2003 roku. Od tego czasu wyprodukowała ponad 7,3 mln nowoczesnych silników, które były wykorzystywane w takich modelach marek jak Fiat, Jeep czy Suzuki.
Ford przenosi produkcję baterii do samochodów elektrycznych z zakładu pod Wrocławiem do Stanów Zjednoczonych. O zmianach poinformowała spółka LG Energy Solution, która wytwarza baterie do Forda Mustanga Mach-E. Jak wynika z komunikatu, warunki w USA są korzystniejsze m.in. ze względu na ulgi podatkowe. Obecnie nie wiadomo, czy ta będzie skutkować zwolnieniami w polskiej fabryce.
закрилось в одному місці, відкрилося в іншому, що не так?
Ceny mieszkań spadają, ale prawdziwy festiwal obniżek dopiero przed nami
Mieszkań na rynku jest coraz więcej. W niektórych miastach oferta deweloperów zwiększyła się aż o 100 proc. w porównaniu do 2023 r. Ceny za metr też spadają, ale prawdziwy festiwal obniżek powinien się pojawić w przyszłym roku - pisze w piątkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".
"Duży wybór mieszkań to lepsza pozycja kupującego na rynku. Choć właścicielom mieszkań i deweloperom trudno schodzić z cenowego tonu, to pierwsze znaczące ruchy mają już miejsce. Dwupokojowe mieszkanie na warszawskiej Woli +zostało wystawione za 14 tys. zł za m kw. Po kilku obniżkach znalazło nabywcę, ale w cenie 10,5 tys. zł za m kw. Dodajmy, że 14 tys. zł za m kw. rok temu było niebywałą okazją+" - przypominała pośredniczka nieruchomości Joanna Lebiedź.
барабашов написав:Семёныч - давай НЕнагугленное фото прелестей 16века с портретами Д'Артаньмява и фазанами и лучше Ламбургуней возле зоны барбекю в полгектара Для Бетона персонально - внутри прелести, посмотрим помнит ли Де'Голля тот свеженький модный ремонт обойками и масляными красками По поводу Эрдогании вопрос повторяю - как платятся турками ипотечные кредиты при ставке центробанка 50% годовых и некислых страховках банков от халяльных просрочек и неплатежей?
Що, Мордухаєвичу, куриш бамбук? Маячня починається? Довідково: щойно в'їхав з Італії до Словенії, в районі Трієста. Сонячно, прохолодно плюс 8. Тож твої побажання як були нездійсненні, так і залишаться нездійсненними. Вчися працювати у мене. Вранці між Міланом та Вероною отримав ось таке СМС-повідомлення. MONSIEUR!, bienvenue à Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, le Directeur Général a un message pour vous https://m.ca-pg.fr/Iz4G Так то ось: привітання як новому клієнту. Новому! По секрету скажу, що це було дуже дуже важко: в мене місяць часу на те пішло. А тобі мріяти про «ДʼАртаньянію», «Ердоганію», «Шарль де Голлію», «Марсіанію», «Нептунію» та «НЕнагуглені фото»… мрій. Ну гаразд, подарую тобі вчорашнє, ненагуглене, сподіваюся сподобається…
Сьогоднішнім «НЕнагугленим» теж можу порадувати; щойно посадив жінку за кермо - можу зробити фото. Мені зараз праворуч на Любляну та потім Загреб. Сподіваюся, забаганки вгамував.
P.S. Словенія хитра країна: вінʼєтка на проїзд дорогами не менше, ніж на 10 днів, ціна 16€. Так бюджет можна наповнювати…