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  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:41

  Бетон написав:Щоб ми тут не аргументували, воно не спрацює.
Особисте відчуття, Польща виросте ще на 15% до 2026 року і стабілізується

стабілізується, коли наздожене Німеччину по ВВП на душу населення, а це ще 15-20 років
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:57

  BIGor написав:
  flyman написав:якщо заводи закрились в ФРН то відкрились в іншому місці, отже зміниться тільки логістика

Щось твоя логіка не працює
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska ... 45703.html
Polska fabryka silników zakończyła działalność. Linie produkcyjne wywieziono do Brazylii

Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność w 2003 roku. Od tego czasu wyprodukowała ponad 7,3 mln nowoczesnych silników, które były wykorzystywane w takich modelach marek jak Fiat, Jeep czy Suzuki.


Чи інше
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejn ... 37647.html
Ford przenosi produkcję baterii do samochodów elektrycznych z zakładu pod Wrocławiem do Stanów Zjednoczonych. O zmianach poinformowała spółka LG Energy Solution, która wytwarza baterie do Forda Mustanga Mach-E. Jak wynika z komunikatu, warunki w USA są korzystniejsze m.in. ze względu na ulgi podatkowe. Obecnie nie wiadomo, czy ta będzie skutkować zwolnieniami w polskiej fabryce.

закрилось в одному місці, відкрилося в іншому, що не так?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:00

  BIGor написав:
  Бетон написав:Жк Аура в быдгощ почти 2к стоит 330 тыщ. Аренда 2 тысячи.
Это 7%

Значить в Бидгощі дешеве житло і дорога оренда. А що таке майже 2к? В Кракові що дає 3 тис оренди - коштує більше 1 млн.

В Щеціні в 2016 оглядав 3к кам"яницю із стінами товшиною більше 0.5 м з німецької цегли за 120К. Цегляний гараж під вікном в ту ціну включено.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:22

В Щенцині щоб купити потрібно бути або громадянином Польші або отримувати дозвіл, це прикордонна зона.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:49

  Ana написав:В Щенцині щоб купити потрібно бути або громадянином Польші або отримувати дозвіл, це прикордонна зона.



Оце тобі й на. а що ж мені девелопер пропонують
Emilii plater 7 за 120 куе 2к
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:57

  flyman написав:
  Бетон написав:Щоб ми тут не аргументували, воно не спрацює.
Особисте відчуття, Польща виросте ще на 15% до 2026 року і стабілізується

стабілізується, коли наздожене Німеччину по ВВП на душу населення, а це ще 15-20 років

Я трохи вивчив предмет росту ВВП Польщі - з вступом в ЄС вони росли через те що мали дешеву робочу силу, потім ще приєдналась українська дешева робоча сила + законодаство ЄС і податкові пільги.

Зараз ясно що лишилось тільки законодавство ЄС. Тому навіть ВВП вже падає (III кв. 2024 року).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:05

Бетон дорожай відміняється
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-m ... 49505.html
Ceny mieszkań spadają, ale prawdziwy festiwal obniżek dopiero przed nami

Mieszkań na rynku jest coraz więcej. W niektórych miastach oferta deweloperów zwiększyła się aż o 100 proc. w porównaniu do 2023 r. Ceny za metr też spadają, ale prawdziwy festiwal obniżek powinien się pojawić w przyszłym roku - pisze w piątkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

"Duży wybór mieszkań to lepsza pozycja kupującego na rynku. Choć właścicielom mieszkań i deweloperom trudno schodzić z cenowego tonu, to pierwsze znaczące ruchy mają już miejsce. Dwupokojowe mieszkanie na warszawskiej Woli +zostało wystawione za 14 tys. zł za m kw. Po kilku obniżkach znalazło nabywcę, ale w cenie 10,5 tys. zł za m kw. Dodajmy, że 14 tys. zł za m kw. rok temu było niebywałą okazją+" - przypominała pośredniczka nieruchomości Joanna Lebiedź.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:01

  Бетон написав:
  Ana написав:В Щенцині щоб купити потрібно бути або громадянином Польші або отримувати дозвіл, це прикордонна зона.



Оце тобі й на. а що ж мені девелопер пропонують
Emilii plater 7 за 120 куе 2к

Ну іноземці купують, тільки дозвіл на купівлю в прикордонній зоні потрібен, це час (наче десь рік його чекати).
Ana
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:44

  барабашов написав:Семёныч - давай НЕнагугленное фото прелестей 16века с портретами Д'Артаньмява и фазанами и лучше Ламбургуней возле зоны барбекю в полгектара
Для Бетона персонально - внутри прелести, посмотрим помнит ли Де'Голля тот свеженький модный ремонт обойками и масляными красками
По поводу Эрдогании вопрос повторяю - как платятся турками ипотечные кредиты при ставке центробанка 50% годовых и некислых страховках банков от халяльных просрочек и неплатежей?

Що, Мордухаєвичу, куриш бамбук? Маячня починається?
Довідково: щойно в'їхав з Італії до Словенії, в районі Трієста.
Сонячно, прохолодно плюс 8.
Тож твої побажання як були нездійсненні, так і залишаться нездійсненними.
Вчися працювати у мене. Вранці між Міланом та Вероною отримав ось таке СМС-повідомлення.
MONSIEUR!, bienvenue à Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, le Directeur Général a un message pour vous https://m.ca-pg.fr/Iz4G
Так то ось: привітання як новому клієнту. Новому!
По секрету скажу, що це було дуже дуже важко: в мене місяць часу на те пішло.
А тобі мріяти про «ДʼАртаньянію», «Ердоганію», «Шарль де Голлію», «Марсіанію», «Нептунію» та «НЕнагуглені фото»… мрій.
Ну гаразд, подарую тобі вчорашнє, ненагуглене, сподіваюся сподобається…
Зображення

Сьогоднішнім «НЕнагугленим» теж можу порадувати; щойно посадив жінку за кермо - можу зробити фото. Мені зараз праворуч на Любляну та потім Загреб.
Зображення
Сподіваюся, забаганки вгамував.

P.S. Словенія хитра країна: вінʼєтка на проїзд дорогами не менше, ніж на 10 днів, ціна 16€. Так бюджет можна наповнювати…
akurt
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