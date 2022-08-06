RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 17:00

  akurt написав:
  gonchik74 написав:Ну що сказати - предметно)
Як і подешевшання європейської нерухомості на 10%. То нічого, що крос вже пару місяців висів на відмітці 1.08 перед тим, як знизитись до 1.04)

Крос 1,08 може і «висів», але реально ви за таким кросом обміняти національну українську валюту «Долари США» на євро не мали можливість.
Реально спрацьовувала велика маржа «купівля доларів - продаж євро».

Хто не дає, кому не дає?) З вересня міняв живі по кросу у Львові вже по 1.08. В апці кожного банку практично є можливість міняти по кросу євро на долар і навпаки.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 894
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 977978979980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1019, 1020, 1021
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10200 6358733
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лис, 2024 01:09
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25064 16733124
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2024 17:19
asin
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5923)
24.11.2024 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.