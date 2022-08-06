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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2024 17:00
akurt написав: gonchik74 написав:
Ну що сказати - предметно)
Як і подешевшання європейської нерухомості на 10%. То нічого, що крос вже пару місяців висів на відмітці 1.08 перед тим, як знизитись до 1.04)
Крос 1,08 може і «висів», але реально ви за таким кросом обміняти національну українську валюту «Долари США» на євро не мали можливість.
Реально спрацьовувала велика маржа «купівля доларів - продаж євро».
Хто не дає, кому не дає?) З вересня міняв живі по кросу у Львові вже по 1.08. В апці кожного банку практично є можливість міняти по кросу євро на долар і навпаки.
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