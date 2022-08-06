Додано: Нед 24 лис, 2024 21:48

Спитайте. Я попередній текст напиcав майже за кермом - не мав можливості розвинути мою думку - весь час 130-140 км/год - проїхав чергову 1000 км Європою - тільки зараз маю можливість розшифрувати свою тезу.



1. Як відомо, основною валютою України є долар США. Американці цього не розуміють - але така правда. Все продається за долари - і квартири, і автівки, і совість, і честь, і люди. Навіть хабарі беруть виключно в доларах. Ну, бувають виключення - мій приятель десь в 2005 році почав брати хабарі тільки в євро - логіка була проста: ховати 10 папірців во 100 євро зручніше, ніж ховати 15 папірців по 100 доларів. Все те погано закінчилося: замість 1,5 долари за 1 євро почали давати тільки 1 долар за нахом"ячений 1 євро. Плюється досі... Він фактично став біднішим відразу в 1,5 рази...



2. Я мав на увазі ту арифметику, яку Ви, як такий, як звик останні роки жити за євро та польські злоті, не зрозуміли. Пояснюю. Просто я так не зааганжований: я звик жити за долари та трохи - чисто для забезпечення життя - турецькі ліри. Тому зараз бачу НОВИНКУ: суттєва зміна курсу долара по відношенню до євро.



3. Припустимо, Ви працюєте так само як пані Крупа, або як її син, або просто продали бабушатник біля метро "Деміївська". Або яку-ніяку не закінчену ремонтом "квіточку" з видом на Астраханьську область (РФ). Припустимо, за 340 000 доларів США.



4. Звісно, можна розказувати, що у Львівських обмінних пунктах - наприклад на Окружній біля АЗС ОККО - там, де виїзд із знаменитих Сокільників, де люди реально купаються в грошах - за кожні 1070 доларів давали все літо 1000 євро готівкою. Я точно знаю, що в світі є десятки добрих людей, які завжди все роблять або даром, або безкоштовно. Всі інші куплять долари за ціною купівлі та продадуть євро за ціною продажу. Звідси будуть мати трохи копійок на кров"яку з магазину "Галицькі ковбаси" в тих же Сокільниках. Так само роблять і банки: дурних немає пустити Ротшильда по сміттєвих притонах збирати пластикові пляшки в 1,5 літра та вставляти їх в автомат по прийому таких пляшок.



5. Але мова ЗОВСІМ про інше. Тут як гра в шахи. Є багато варіантів. Розглянем один. Реальний.

Припустимо, за "квіточку" на 31-му поверсі - сусідкою є пані посол Естонії - виручили 340 000 українських доларів. Це відбулося - як всі знають - 18 серпня 2024. Тоді євро до долара був 1,119.

Припустимо ці долари якимось магічним чином поміняли на 340 000/1,07=317 000 євро.

(на практиці - на - я думаю - на 340 000/1,13=300 845 євро.

Ці 300 845 тихенько лежали та чекали, поки знайдеться підходящий варіант для інвестицій у згаданих вище країнах.



6. Альтернатива: ці 340 000 доларів тихенько лежали та чекали виборів президента США.

І о чудо :

- на сьогодні перетворилися на реальні 340000/1,04=326 925 євро. Тобто з профітом в 26 000 євро.

- або станом на 24 грудня перетворяться на 340 000 євро, тобто з профітом в 40 000 (сорок тисяч) євро. І це цілком реально.

А нерухомість в Європі як вартувала 300 000 євро - так і вартує 300 000 євро.



Ось саме це я і називав словами про те, що фактично ЄВРОПЕЙСЬКА (!) нерухомість для українця може подешевшати (і вже подешевшала) на 10 (десять) відсотків.



Така цікава арифметика.

Можете не погоджуватися.