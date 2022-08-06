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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2024 17:00
akurt написав: gonchik74 написав:
Ну що сказати - предметно)
Як і подешевшання європейської нерухомості на 10%. То нічого, що крос вже пару місяців висів на відмітці 1.08 перед тим, як знизитись до 1.04)
Крос 1,08 може і «висів», але реально ви за таким кросом обміняти національну українську валюту «Долари США» на євро не мали можливість.
Реально спрацьовувала велика маржа «купівля доларів - продаж євро».
Хто не дає, кому не дає?) З вересня міняв живі по кросу у Львові вже по 1.08. В апці кожного банку практично є можливість міняти по кросу євро на долар і навпаки.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:08
Можливо, у Львові ви щось там і міняли по «кросу». Мабуть, і я колись міняв.
Але кому потрібні у Львові мішки купюр євро для купівлі нерухомості в Бельгії, Нідерландах, Франції або в Німеччині?
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Додано: Нед 24 лис, 2024 19:59
akurt написав:
Можливо, у Львові ви щось там і міняли по «кросу». Мабуть, і я колись міняв.
Але кому потрібні у Львові мішки купюр євро для купівлі нерухомості в Бельгії, Нідерландах, Франції або в Німеччині?
Ще раз - завтра спитаю про те, як це відбувається як мінімум в Нідерландах. Але вже сьогодні Вам повторю - у всіх апках польських банків (BNP в тому числі) є можливість конвертувати основні пари буквально впродовж хвилини і по вигідному курсу. Ба більше, при сумах більше 5 к існує можливість поторгуватись. Принаймні таку можливість задекларував менеджер фінустанови.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 21:48
Спитайте. Я попередній текст напиcав майже за кермом - не мав можливості розвинути мою думку - весь час 130-140 км/год - проїхав чергову 1000 км Європою - тільки зараз маю можливість розшифрувати свою тезу.
1. Як відомо, основною валютою України є долар США. Американці цього не розуміють - але така правда. Все продається за долари - і квартири, і автівки, і совість, і честь, і люди. Навіть хабарі беруть виключно в доларах. Ну, бувають виключення - мій приятель десь в 2005 році почав брати хабарі тільки в євро - логіка була проста: ховати 10 папірців во 100 євро зручніше, ніж ховати 15 папірців по 100 доларів. Все те погано закінчилося: замість 1,5 долари за 1 євро почали давати тільки 1 долар за нахом"ячений 1 євро. Плюється досі... Він фактично став біднішим відразу в 1,5 рази...
2. Я мав на увазі ту арифметику, яку Ви, як такий, як звик останні роки жити за євро та польські злоті, не зрозуміли. Пояснюю. Просто я так не зааганжований: я звик жити за долари та трохи - чисто для забезпечення життя - турецькі ліри. Тому зараз бачу НОВИНКУ: суттєва зміна курсу долара по відношенню до євро.
3. Припустимо, Ви працюєте так само як пані Крупа, або як її син, або просто продали бабушатник біля метро "Деміївська". Або яку-ніяку не закінчену ремонтом "квіточку" з видом на Астраханьську область (РФ). Припустимо, за 340 000 доларів США.
4. Звісно, можна розказувати, що у Львівських обмінних пунктах - наприклад на Окружній біля АЗС ОККО - там, де виїзд із знаменитих Сокільників, де люди реально купаються в грошах - за кожні 1070 доларів давали все літо 1000 євро готівкою. Я точно знаю, що в світі є десятки добрих людей, які завжди все роблять або даром, або безкоштовно. Всі інші куплять долари за ціною купівлі та продадуть євро за ціною продажу. Звідси будуть мати трохи копійок на кров"яку з магазину "Галицькі ковбаси" в тих же Сокільниках. Так само роблять і банки: дурних немає пустити Ротшильда по сміттєвих притонах збирати пластикові пляшки в 1,5 літра та вставляти їх в автомат по прийому таких пляшок.
5. Але мова ЗОВСІМ про інше. Тут як гра в шахи. Є багато варіантів. Розглянем один. Реальний.
Припустимо, за "квіточку" на 31-му поверсі - сусідкою є пані посол Естонії - виручили 340 000 українських доларів. Це відбулося - як всі знають - 18 серпня 2024. Тоді євро до долара був 1,119.
Припустимо ці долари якимось магічним чином поміняли на 340 000/1,07=317 000 євро.
(на практиці - на - я думаю - на 340 000/1,13=300 845 євро.
Ці 300 845 тихенько лежали та чекали, поки знайдеться підходящий варіант для інвестицій у згаданих вище країнах.
6. Альтернатива: ці 340 000 доларів тихенько лежали та чекали виборів президента США.
І о чудо :
- на сьогодні перетворилися на реальні 340000/1,04=326 925 євро. Тобто з профітом в 26 000 євро.
- або станом на 24 грудня перетворяться на 340 000 євро, тобто з профітом в 40 000 (сорок тисяч) євро. І це цілком реально.
А нерухомість в Європі як вартувала 300 000 євро - так і вартує 300 000 євро.
Ось саме це я і називав словами про те, що фактично ЄВРОПЕЙСЬКА (!) нерухомість для українця може подешевшати (і вже подешевшала) на 10 (десять) відсотків.
Така цікава арифметика.
Можете не погоджуватися.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 24 лис, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 21:57
akurt написав:
Як відомо, основною валютою України є долар США. Американці цього не розуміють - але така правда. Все продається за долари - і квартири, і автівки, і совість, і честь, і люди. Навіть хабарі беруть виключно в доларах
Я б не був такий однозначний: кум цього року продавав нерухомість в Ужгороді за євро, бо цілеспрямовано їхав до Німеччини. І таких досить багато зараз.
Ще один знайомий, який повернувся із США до Чехії, стикнувся із такою проблемою: більше 10 тис. $ на крони так просто не поміняєш - вимагають пояснити "звідки гроші". І проблема в тому, що схема як в Україні "10 тис. в одному банку і ще 10 в іншому" не проходить - всі операції передають в єдиний центр...
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:12
Ну що ви рівняєте Ужгород - фактично Європа з єврозоною - з іншим світом...
Люблять словаки євро... бува прийдеш трохи побігати сходами "Словацького раю" - а вони вимагають за ночівлю та обід тільки євро...
З тезами другого абзацу погоджуюся - там є проблема і велика...
Якшо чесно, то всі європейці - збоченці. Вони ніяк не можуть повірити, що простий продавець саморізів на ринку міг заробити 1 000 000 євро тільки за останній рік... Або простий чиновник Укравтодору раптом знайшов на узбіччі 2 000 000 євро. Або якась там хворого вигляду тітка не знає, звідки просто на ліжку взялися 6 000 000 доларів... Каже, що мабуть хтось приніс на зберігання...
Ну лежать і лежать: не мокнути їм же під снігом...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 24 лис, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:19
akurt написав:
Якшо чесно, то всі європейці - збоченці. Вони ніяк не можуть повірити,
Ну це нормально, а от коли не вірять, що маючи зарплату 1kЄ в місяць за 10 років зібрав 120kЄ - от це реально збочення.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 22:21
У Франції наші українці радять ні в якому разі не вносити на рахунок більше за 990 євро - в житті не доведеш, звідки вони і для чого "впали"...
990...
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Додано: Нед 24 лис, 2024 23:14
gonchik74 написав: akurt написав:
Можливо, у Львові ви щось там і міняли по «кросу». Мабуть, і я колись міняв.
Але кому потрібні у Львові мішки купюр євро для купівлі нерухомості в Бельгії, Нідерландах, Франції або в Німеччині?
Ще раз - завтра спитаю про те, як це відбувається як мінімум в Нідерландах. Але вже сьогодні Вам повторю - у всіх апках польських банків (BNP в тому числі) є можливість конвертувати основні пари буквально впродовж хвилини і по вигідному курсу. Ба більше, при сумах більше 5 к існує можливість поторгуватись. Принаймні таку можливість задекларував менеджер фінустанови.
в банку курс гірший чим в інтернет обмінках, кантор.пеел або валютомат
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