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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2024 00:15
flyman написав: gonchik74 написав: akurt написав:
Можливо, у Львові ви щось там і міняли по «кросу». Мабуть, і я колись міняв.
Але кому потрібні у Львові мішки купюр євро для купівлі нерухомості в Бельгії, Нідерландах, Франції або в Німеччині?
Ще раз - завтра спитаю про те, як це відбувається як мінімум в Нідерландах. Але вже сьогодні Вам повторю - у всіх апках польських банків (BNP в тому числі) є можливість конвертувати основні пари буквально впродовж хвилини і по вигідному курсу. Ба більше, при сумах більше 5 к існує можливість поторгуватись. Принаймні таку можливість задекларував менеджер фінустанови.
в банку курс гірший чим в інтернет обмінках, кантор.пеел або валютомат
щас разница при продаже - 0,11 плн
на 10 тыс дол = 266 долл
когда я покупал квартиру разница на всей сумме - 3 куе. за 3 куе можно и напрячься
в польше кантор - делаешь заявку он лайн, приходишь тебя ждут)
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Додано: Пон 25 лис, 2024 00:56
Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
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