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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:15

  flyman написав:
  gonchik74 написав:
  akurt написав:Можливо, у Львові ви щось там і міняли по «кросу». Мабуть, і я колись міняв.
Але кому потрібні у Львові мішки купюр євро для купівлі нерухомості в Бельгії, Нідерландах, Франції або в Німеччині?

Ще раз - завтра спитаю про те, як це відбувається як мінімум в Нідерландах. Але вже сьогодні Вам повторю - у всіх апках польських банків (BNP в тому числі) є можливість конвертувати основні пари буквально впродовж хвилини і по вигідному курсу. Ба більше, при сумах більше 5 к існує можливість поторгуватись. Принаймні таку можливість задекларував менеджер фінустанови.

в банку курс гірший чим в інтернет обмінках, кантор.пеел або валютомат

щас разница при продаже - 0,11 плн
на 10 тыс дол = 266 долл
когда я покупал квартиру разница на всей сумме - 3 куе. за 3 куе можно и напрячься
в польше кантор - делаешь заявку он лайн, приходишь тебя ждут)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 00:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:21

  Бетон написав:щас разница при продаже - 0,11 плн
на 10 тыс дол = 266 долл
когда я покупал квартиру разница на всей сумме - 3 куе. за 3 куе можно и напрячься
в польше кантор - делаешь заявку он лайн, приходишь тебя ждут)

Це такий, що з банківського рахунку на платформу обміну, там спред щось 0.004% і потім назад але вже на рахунок в іншій валюті. В Україні такого нема, так як СЕП ганяє лише гривні.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:22

  The_Rebel написав:Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість

Будувати житло не пробували? Нарізати кавалірок, як на ПОХу?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Испания - великий циганський дикий табір
Бетон
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