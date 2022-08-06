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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2024 00:15
flyman написав: gonchik74 написав: akurt написав:
Можливо, у Львові ви щось там і міняли по «кросу». Мабуть, і я колись міняв.
Але кому потрібні у Львові мішки купюр євро для купівлі нерухомості в Бельгії, Нідерландах, Франції або в Німеччині?
Ще раз - завтра спитаю про те, як це відбувається як мінімум в Нідерландах. Але вже сьогодні Вам повторю - у всіх апках польських банків (BNP в тому числі) є можливість конвертувати основні пари буквально впродовж хвилини і по вигідному курсу. Ба більше, при сумах більше 5 к існує можливість поторгуватись. Принаймні таку можливість задекларував менеджер фінустанови.
в банку курс гірший чим в інтернет обмінках, кантор.пеел або валютомат
щас разница при продаже - 0,11 плн
на 10 тыс дол = 266 долл
когда я покупал квартиру разница на всей сумме - 3 куе. за 3 куе можно и напрячься
в польше кантор - делаешь заявку он лайн, приходишь тебя ждут)
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Додано: Пон 25 лис, 2024 00:56
Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:21
Бетон написав:
щас разница при продаже - 0,11 плн
на 10 тыс дол = 266 долл
когда я покупал квартиру разница на всей сумме - 3 куе. за 3 куе можно и напрячься
в польше кантор - делаешь заявку он лайн, приходишь тебя ждут)
Це такий, що з банківського рахунку на платформу обміну, там спред щось 0.004% і потім назад але вже на рахунок в іншій валюті. В Україні такого нема, так як СЕП ганяє лише гривні.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:22
The_Rebel написав:
Дивлюся Євроньюс. Випадково натрапив - проходить страйк у Барселоні. Люди вимагають зменшення орендної плати вдвічі. Інакше вони оголосять орендний страйк. Всі масово перестануть платити за оренду. А все чому: як і багато де у популярних містах (Лондон, Париж, Мюнхен і тп) більшість пересічних на даний момент вже не можуть дозволити собі власне житло. І це вже важко вирішити економічними методами). Кредитування лише поглиблює житлову кризу, бо ціна зростає ще більше.
В таких містах нерухомість вигрібають інвестори, тому жителям мало що дістається. Вже зараз у Барселоні більше 50% житла належить особам, що мають у володінні 2 або більше об'єктів нерухомості.
Тож думаю ця тенденція буде лише рости, зупинити ціни можна лише адміністративними методами, наприклад, великими податками на 2-гу і наступні квартири. Але ніхто на це не піде, бо не захоче відмовлятися від потоку грошей у нерухомість
Будувати житло не пробували? Нарізати кавалірок, як на ПОХу?
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:29
Испания - великий циганський дикий табір
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Додано: Вів 26 лис, 2024 10:32
Бетон написав:
Испания - великий циганський дикий табір
То араби що завдяки святій інквізиції прийняли християнство
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Додано: Вів 26 лис, 2024 15:04
flyman написав:
Будувати житло не пробували? Нарізати кавалірок, як на ПОХу?
Якщо у Барселоні буде пох, то це вже буде не Барселона. Там з високих будівель має бути видно лише Саграду Фамілію, а не бетонні джунглі
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The_Rebel
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Додано: Вів 26 лис, 2024 18:15
Скоро кінець року.
Час підсумовувати.
Висуваю на премію від "Фінансового порталу України" пана Флаймана в номінації
"Самий кумедний допис 2024 року
".
flyman написав:
Будувати житло не пробували? Нарізати кавалірок, як на ПОХу?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 27 лис, 2024 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:18
як мінімум без вас би було б скучно)
сама дешева квартира 2к в Варшаві.первинний ринок. 520 тисяч. 127 куе всього навсього.
непогана квартира від Robyg. але ти не можеш її купити за 127 тисяч.
бо
520 000 zł mieszkanie
40 000 zł garaż
10 000 komórka
2,5% prowizja agencji
Podatek oraz koszt notariusz ok. 5000 zł
І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе
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Додано: Сер 27 лис, 2024 01:32
Бетон написав:
І виходить що 127 куе чудним способом перетворюється в 145 куе
Вихід один: лупцювати продавана по щоках каклєтою злотих та вимагати гараж у подарунок та оформлення за його рахунок.
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